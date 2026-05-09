San Martín tuvo dos caras y no pudo con Patronato

Otra vez sabor a poco. San Martín no pudo reencontrar el camino del triunfo en la Primera Nacional al empatar 1-1 con Patronato de Paraná por la fecha 13 de la Zona B. Abrió la cuenta Cortez para los entrerrianos y empató Aguilera para el Verdinegro.

Un flojísimo primer tiempo y la saludable reacción anímica del complemento marcaron la nueva presentación de este San Martín que no encuentra regularidad, sabiendo que es requisito clave en esta Primera Nacional para prenderse en la pelea grande. En la que quiere su gente.

Más nada que poco en el primer tiempo para San Martín. Es que el Verdinegro nunca pudo hacerse dueño de la pelota y de la iniciativa porque el armado con Hachen, Lattanzio y González jamás conectó, nunca se adueño del partido y a Patronato se le facilitaron las cosas. Se acomodó mejor el Patrón, empezó a animarse y le fue anestesiando las intenciones a San Martín.

Así, se fue animando y a los 16' el chileno Brandon Cortez probó a Díaz en la primera llegada de peligro de todo el primer tiempo. San Martín quiso responder pero fueron más ganas que juego. Juncos intentó mucho por derecha pero sin demasiados argumentos. Aún así inquietó a Sosa con un par de llegadas. Patronato no se salió de su plan de partido y a los 30' tuvo la chance neta en un cabezazo de Franco Soldano que se fue besando el palo derecho de San Martín tras un buen centro de Rueda.

En los últimos quince minutos de este pobrísimo primer tiempo, San Martín desnudó todas sus limitaciones. Fue lento, previsible. Sin juego y sin profundidad. Una primera parte que no dejó casi nada para rescatar, sabiendo que la historia debía ser otra en el complemento.

LEVANTO SAN MARTIN

Y en el segundo tiempo, San Martín intentó ser otro. Metió mano Schiapparelli. adentro Acosta para darle otro perfil al Verinegro. Más combativo, presionando más arriba, San Martín lo intentó. Y Patronato, más replegado, esperó su momento para la contra. A los 4' Cocca tuvo la suya pero le anularon el gol por offside. Parecía que San Martín se lo llevaba por delante pero a los 14' Brandon Cortez encontró el espacio, metió el bombazo y el desvío en Pelaitay terminó venciendo a Díaz Roble para poner a Patronato arriba. Un golpe duro para San Martín del que tuvo el enorme mérito de reponerse a puro corazón. A los 20' Cocca exigió desde 25 metros al arquero Sosa, anticipando que San Martín se venía con todo. A los 29' de un tiro libre que forzó Iachetti -entró muy bien- salió para Zuiliani y el centro del ex-Desamparados terminó en la atropellada de Aguilera que empató la historia.

Quedaban 20' para ir a buscar el premio y San Martín lo intentó. Sin ideas, con mucho corazón. Generó dos clarísimas ante Sosa que el arquero resolvió casi de milagro. La última, en el segundo final cuando Iachetti cabeceó al gol y se encontró con la pelota en la línea.

No le alcanzó para volver al triunfo a San Martín. Regaló el primer tiempo y levantó en el complemento, pero esa irregularidad terminó siendo su gran rival.

SINTESIS

SAN MARTIN 1

Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Gabriel Hachen, Nicolás Pelaitay, Sebastián González, Carlo Lattanzio; Bruno Juncos y Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiapparelli.

PATRONATO 1

Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Alejo Miró, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero. DT: Mariano Candia.

Goles: ST, 14m. Cortez (P); 29m. Aguilera (SM).

Cambios: ST, reinicio G. Acosta por Hachen (SM); A. Araujo por Miro (P); 21m. N, Iachetti por Lattanzio (SM) y R. Rumbolo por Juncos (SM); 23m. F. Evangelista por Piccioni (P); 31m. M. Osores por Aguilera (SM); 33m. por Cortez (P) y J. Barinaga por Pereyra (P); 40m. G. Rossi por Pelaitay (SM); 43m. M. Enrique por Soldano (P).

Arbitro: Alvaro Carranza.

Estadio: Hilario Sánchez.