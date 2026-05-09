Universitario festejó en Santa Lucía y cerró el Provincial con un gran triunfo

Universitario venció 29-15 a San Juan RC en el clásico y terminó como escolta en la Copa Alberto Mugnos.

Victoria. Universitario ganó de visitante ante San Juan RC y terminó como escolta en el torneo local.

Universitario cerró su participación en el Torneo Provincial USR con una victoria importante en una nueva edición del clásico sanjuanino. El equipo dirigido por Fernando Torcivia derrotó 29-15 a San Juan Rugby Club en Santa Lucía y terminó el certamen en la segunda posición de la Copa Alberto Mugnos.

La Uni construyó el triunfo a partir de una performance colectiva sólida. Desde el arranque mostró intensidad, manejó mejor los tiempos del partido y logró golpear en momentos determinantes para empezar a marcar diferencias en el tanteador. Con el correr de los minutos, el quince visitante se fue afirmando en defensa y controló los intentos del Piuquén.

San Juan RC intentó reaccionar y mantenerse en partido, pero Universitario sostuvo la presión defensiva y encontró respuestas en los momentos de mayor exigencia. Esa consistencia le permitió administrar la ventaja y cerrar el encuentro con autoridad ante uno de sus oponente históricos.

Con este resultado, Universitario concluyó el Provincial como escolta y ahora pondrá toda su atención en el Torneo del Interior B. El próximo sábado 30 de mayo visitará a Sporting IPR en Mar del Plata, por la segunda fecha del certamen nacional.