    • 9 de mayo de 2026 - 19:35

    Universitario festejó en Santa Lucía y cerró el Provincial con un gran triunfo

    Universitario venció 29-15 a San Juan RC en el clásico y terminó como escolta en la Copa Alberto Mugnos.

    Victoria. Universitario ganó de visitante ante San Juan RC y terminó como escolta en el torneo local.

    Victoria. Universitario ganó de visitante ante San Juan RC y terminó como escolta en el torneo local.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Universitario cerró su participación en el Torneo Provincial USR con una victoria importante en una nueva edición del clásico sanjuanino. El equipo dirigido por Fernando Torcivia derrotó 29-15 a San Juan Rugby Club en Santa Lucía y terminó el certamen en la segunda posición de la Copa Alberto Mugnos.

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    La Uni construyó el triunfo a partir de una performance colectiva sólida. Desde el arranque mostró intensidad, manejó mejor los tiempos del partido y logró golpear en momentos determinantes para empezar a marcar diferencias en el tanteador. Con el correr de los minutos, el quince visitante se fue afirmando en defensa y controló los intentos del Piuquén.

    San Juan RC intentó reaccionar y mantenerse en partido, pero Universitario sostuvo la presión defensiva y encontró respuestas en los momentos de mayor exigencia. Esa consistencia le permitió administrar la ventaja y cerrar el encuentro con autoridad ante uno de sus oponente históricos.

    Con este resultado, Universitario concluyó el Provincial como escolta y ahora pondrá toda su atención en el Torneo del Interior B. El próximo sábado 30 de mayo visitará a Sporting IPR en Mar del Plata, por la segunda fecha del certamen nacional.

    SINTESIS DEL CLASICO

    San Juan RC 15

    Try: Juan Manuel Ruiz, Franco Uñates

    Conversión: Bautista Cuneo.

    Penal: Estiliano Batezatti.

    Universitario 29

    Try: Juan Ignacio Magariños, Vito Sambrizzi, Juan Martín Echegaray

    Conversión: Teo Azar

    Penal: Teo Azar (x4).

    Resultado parcial: San Juan RC 03-16 Universitario

    Amonestaciones

    Amarilla: Mariano Reinoso (SJRC), Francisco Marcucci (UNI), Lautaro González (UNI), Juan Cruz Magariños (UNI).

    Referee: Braian Montaño.

    RA1: Sofía Vildozo.

    RA2: Cristian Bonilla.

    Intermedia: San Juan RC 26-07 Universitario.

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