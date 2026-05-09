    • 9 de mayo de 2026 - 19:14

    Torneo Apertura: Colón sorprendió a Marquesado y Minero no se detiene

    Arrancó la fecha 15 del Torneo Apertura y hay nuevos escoltas para Desamparados que es líder absoluto.

    Capitán. Fabián Carrizo, estandarte de Colón Junior, festeja su tanto en el triunfo ante Marquesado por el Torneo Apertura.

    Capitán. Fabián Carrizo, estandarte de Colón Junior, festeja su tanto en el triunfo ante Marquesado por el Torneo Apertura.

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    Por Ariel Poblete

    Comenzó la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y ya hay nuevos escoltas para el puntero, Sportivo Desamparados. Colón Junior y Atlético Minero desplazaron a Atlético Unión de esa segunda plaza tras sus victorias y la caída del Azul.

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    En Marquesado, el Merengue se agrandó en serio al vencerlo por 1-0 y acomodarse en la segunda posición de la tabla. Mientras que Minero, en una serie más que positiva, venció como local a Juventud Zondina por 2-1 para también desplazar a Unión del segundo lugar en la tabla.

    En Ullum, la sorpresa la dio Villa Ibañez que ganó un partido trascendental ante Atlético Unión de Rawson por 2-1, sumando fuerte para sus necesidades de pelear contra el descenso.

    En el restante partido de este sábado, en Alto de Sierra, FC López Peláez no pudo con Sportivo Rivadavia y terminó empatando 1-1 en un resultado que poco lo ayuda para confirmar su presencia en los Cuartos de Final.

    JUEGA DESAMPARADOS

    Este domingo, la fecha continuará con tres partidos a partir de las 16,30. En el Sur pocitano, Deportivo Carpintería recibirá a Sportivo Peñarol, mientras que en Zonda, Sarmiento será local de Sportivo 9 de Julio. En Chimbas, Defensores de Argentinos jugará como local ante Atenas Pocito. Mientras que a las 18, en Puyuta, Sportivo Desamparados será anfitrión de Atlético Alianza.

    La fecha 15 se completará el lunes a partir de las 20,30 cuando Atlético Trinidad reciba a San Lorenzo de Ullum.

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