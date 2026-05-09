Torneo Apertura: Colón sorprendió a Marquesado y Minero no se detiene

Comenzó la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y ya hay nuevos escoltas para el puntero, Sportivo Desamparados. Colón Junior y Atlético Minero desplazaron a Atlético Unión de esa segunda plaza tras sus victorias y la caída del Azul.
En Marquesado, el Merengue se agrandó en serio al vencerlo por 1-0 y acomodarse en la segunda posición de la tabla. Mientras que Minero, en una serie más que positiva, venció como local a Juventud Zondina por 2-1 para también desplazar a Unión del segundo lugar en la tabla.
En Ullum, la sorpresa la dio Villa Ibañez que ganó un partido trascendental ante Atlético Unión de Rawson por 2-1, sumando fuerte para sus necesidades de pelear contra el descenso.
En el restante partido de este sábado, en Alto de Sierra, FC López Peláez no pudo con Sportivo Rivadavia y terminó empatando 1-1 en un resultado que poco lo ayuda para confirmar su presencia en los Cuartos de Final.
JUEGA DESAMPARADOS
Este domingo, la fecha continuará con tres partidos a partir de las 16,30. En el Sur pocitano, Deportivo Carpintería recibirá a Sportivo Peñarol, mientras que en Zonda, Sarmiento será local de Sportivo 9 de Julio. En Chimbas, Defensores de Argentinos jugará como local ante Atenas Pocito. Mientras que a las 18, en Puyuta, Sportivo Desamparados será anfitrión de Atlético Alianza.
La fecha 15 se completará el lunes a partir de las 20,30 cuando Atlético Trinidad reciba a San Lorenzo de Ullum.