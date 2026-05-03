Torneo Apertura: todos los escenarios reales que pueden cambiar los cruces

El Torneo Apertura entra en su definición con un escenario mucho más abierto de lo que parecía: tres partidos pendientes pueden modificar posiciones, clasificados y cruces de octavos, generando combinaciones que van desde cambios mínimos hasta un reordenamiento completo del cuadro.
Torneo Apertura: los cruces actuales
Si no hubiera cambios, los octavos serían:
- Estudiantes LP vs. Racing
- Rosario Central vs. Independiente
- River Plate vs. San Lorenzo
- Vélez vs. Gimnasia LP
- Independiente Rivadavia vs. Unión
- Talleres vs. Belgrano
- Boca Juniors vs. Huracán
- Argentinos Juniors vs. Lanús
Esto puede cambiar según los resultados de los tres ártidos que se jugarán este lunes. Defensa y Justicia se mide este lunes con Gimnasia de Mendoza y necesita ganar para meterse entre los ocho primeros de la Zona A. Si lo hace por un gol de diferencia, desplazará a Unión del octavo lugar y será rival de Independiente Rivadavia. Si gana por dos o más, avanzará como séptimo y enfrentará a River, mientras que San Lorenzo caerá al octavo puesto y jugará ante la Lepra mendocina.
Si Defensa y Justicia no gana, se abre una chance matemática para Instituto, que necesita golear por siete tantos a Estudiantes de Río Cuarto para desplazar a Unión del último puesto clasificatorio. De lograrlo, también sería rival de Independiente Rivadavia.
Por último, aunque igual de muy poco probable, Vélez podría modificar el orden en la parte alta: si vence a Newell’s por siete goles de diferencia, superará a Boca en la tabla. En ese escenario, el Fortín enfrentaría a Huracán y el Xeneize se cruzaría con Gimnasia La Plata.