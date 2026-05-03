    • 3 de mayo de 2026 - 22:26

    Torneo Apertura: todos los escenarios reales que pueden cambiar los cruces

    El Torneo Apertura define sus cruces con tres partidos clave: DyJ, Vélez e Instituto pueden alterar el cuadro de octavos.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Torneo Apertura entra en su definición con un escenario mucho más abierto de lo que parecía: tres partidos pendientes pueden modificar posiciones, clasificados y cruces de octavos, generando combinaciones que van desde cambios mínimos hasta un reordenamiento completo del cuadro.

    Leé además

    Salida. Acuña intenta desbordar ante la marca de Tesuri. River Plate no pudo con Atlético Tucumán y dejó preocupada a su gente.

    Torneo Apertura de AFA: River Plate no tuvo respuestas ante los tucumanos
    Victoria. Atlético Alianza ganó en Santa Lucía y se acomodó en el Reducido. Minero no pudo en el Este y Peñarol fue demoledor.

    Torneo Apertura: Minero lo dejó escapar, Alianza no perdonó y Peñarol fue puro gol

    Torneo Apertura: los cruces actuales

    Si no hubiera cambios, los octavos serían:

    • Estudiantes LP vs. Racing
    • Rosario Central vs. Independiente
    • River Plate vs. San Lorenzo
    • Vélez vs. Gimnasia LP
    • Independiente Rivadavia vs. Unión
    • Talleres vs. Belgrano
    • Boca Juniors vs. Huracán
    • Argentinos Juniors vs. Lanús

    Esto puede cambiar según los resultados de los tres ártidos que se jugarán este lunes. Defensa y Justicia se mide este lunes con Gimnasia de Mendoza y necesita ganar para meterse entre los ocho primeros de la Zona A. Si lo hace por un gol de diferencia, desplazará a Unión del octavo lugar y será rival de Independiente Rivadavia. Si gana por dos o más, avanzará como séptimo y enfrentará a River, mientras que San Lorenzo caerá al octavo puesto y jugará ante la Lepra mendocina.

    Si Defensa y Justicia no gana, se abre una chance matemática para Instituto, que necesita golear por siete tantos a Estudiantes de Río Cuarto para desplazar a Unión del último puesto clasificatorio. De lograrlo, también sería rival de Independiente Rivadavia.

    Por último, aunque igual de muy poco probable, Vélez podría modificar el orden en la parte alta: si vence a Newell’s por siete goles de diferencia, superará a Boca en la tabla. En ese escenario, el Fortín enfrentaría a Huracán y el Xeneize se cruzaría con Gimnasia La Plata.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Estudiantes de La Plata es el último campeón del fútbol argentino.

    Se definen los clasificados a los octavos de final del Apertura: así están las posiciones del torneo y los cruces

    Talento. Zeballos se mueve y saldrá jugando. Boca ganó en Santiago y espera para ser primero en su zona.

    Torneo Apertura de AFA: Boca hizo lo suyo con Central Córdoba y espera

    Visitante. Marquesado ganó en La Rinconada y se acomodó cerca del Reducido del Torneo Apertura.

    Torneo Apertura: López Peláez dio el golpe y se metió en el Reducido

    Clave. Facundo Colidio es vital en el River de Coudet que este domingo recibe a los tucumanos por el Torneo Apertura.

    Torneo Apertura de AFA: River Plate recibe a Atlético Tucumán con un objetivo