Torneo Apertura: todos los escenarios reales que pueden cambiar los cruces

El Torneo Apertura define sus cruces con tres partidos clave: DyJ, Vélez e Instituto pueden alterar el cuadro de octavos.

El Torneo Apertura entra en su definición con un escenario mucho más abierto de lo que parecía: tres partidos pendientes pueden modificar posiciones, clasificados y cruces de octavos, generando combinaciones que van desde cambios mínimos hasta un reordenamiento completo del cuadro.

Torneo Apertura: los cruces actuales Si no hubiera cambios, los octavos serían:

Estudiantes LP vs. Racing

Rosario Central vs. Independiente

River Plate vs. San Lorenzo

Vélez vs. Gimnasia LP

Independiente Rivadavia vs. Unión

Talleres vs. Belgrano

Boca Juniors vs. Huracán

Argentinos Juniors vs. Lanús Esto puede cambiar según los resultados de los tres ártidos que se jugarán este lunes. Defensa y Justicia se mide este lunes con Gimnasia de Mendoza y necesita ganar para meterse entre los ocho primeros de la Zona A. Si lo hace por un gol de diferencia, desplazará a Unión del octavo lugar y será rival de Independiente Rivadavia. Si gana por dos o más, avanzará como séptimo y enfrentará a River, mientras que San Lorenzo caerá al octavo puesto y jugará ante la Lepra mendocina.

Si Defensa y Justicia no gana, se abre una chance matemática para Instituto, que necesita golear por siete tantos a Estudiantes de Río Cuarto para desplazar a Unión del último puesto clasificatorio. De lograrlo, también sería rival de Independiente Rivadavia.