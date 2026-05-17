    • 17 de mayo de 2026 - 21:07

    [GALERIA DE FOTOS] Las mejores postales del Jelly Jam-San Juan 2026: adrenalina, música y cultura urbana

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un mundo aparte. Con su estilo, sus modismos, su música y una filosofía propia que mezcla pasión, libertad y adrenalina. Así se vivió una nueva edición del Jelly Jam-San Juan 2026, que este fin de semana concretó su segunda fecha en Pocito con un importante marco de público y toda la esencia de los deportes urbanos.

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    Patines, rollers, skateboards y bicicletas fueron protagonistas de una jornada cargada de destreza, saltos y maniobras que despertaron la ovación constante de quienes acompañaron el evento. Riders de distintas edades y puntos de la provincia se reunieron para compartir mucho más que una competencia: una verdadera cultura que crece cada vez más en San Juan.

    Toda esa intensidad quedó reflejada en las imágenes captadas por Daniel Arias, fotógrafo de Diario de Cuyo, quien retrató las mejores postales de un evento que volvió a demostrar que el Jelly Jam ya tiene un lugar propio dentro de la escena urbana sanjuanina.

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