Tobias Martínez ganó en La Plata y estableció un nuevo récord en la ACTC

El automovilismo sanjuanino vivió una jornada inolvidable con la histórica victoria de Tobías Martínez en la 4ª fecha del TC Pick Up, disputada en el autódromo de La Plata. El piloto sanjuanino se quedó con la final y alcanzó un logro sin precedentes dentro de la ACTC.

Con este triunfo, Martínez se convirtió en el primer piloto en ganar carreras en las seis categorías propias de la Asociación Corredores Turismo Carretera, consolidando su nombre entre los grandes protagonistas del automovilismo nacional.

El sanjuanino ya había conseguido victorias en TC, TC Pista, TC Mouras, TC Pista Mouras y TC Pista Pick Up, y ahora sumó el triunfo que le faltaba en TC Pick Up para completar una marca histórica.

Martínez, que largó desde la “pole position”, tuvo como escolta en las primeras 15 vueltas a Mariano Werner (Foton Tunland G7) y en las últimas 5, a Gastón Mazzacane (Foton Tunland G7). El entrerriano tuvo su oportunidad en la largada y el platense, que partió desde el 4º lugar, sobre el final, cuando disponía de un mejor ritmo; de hecho, cruzó la meta apenas 0s281 por detrás del ganador.

A los 25 años, Tobías se convirtió en el primer piloto que gana en las 6 categorías de la ACTC: Turismo Carretera, TC Pista, TC Mouras, TC Pista Mouras, TC Pick Up y TC Pista Pick Up. Además, el sanjuanino de Santa Lucía le dio al RUS Med Team su 1ª victoria en 34 participaciones en el TC Pick Up y completó un domingo perfecto para el equipo de Mauro Medina, que también festejó en el TC Pista Pick Up con Santiago Biagi.

TOBIAS MARTINEZ FELIZ

“No es una victoria más. No han sido fáciles los últimos tiempos para mí: llegué a replantearme varias cosas, entre ellas, dejar de correr… Y hoy se dio esta victoria en el TC Pick Up, que era la figurita que me faltaba”, contó Martínez en Campeones Radio y AM590 Continental.

“La largada fue lo más difícil de la carrera, pero pude aguantar a Mariano (Werner) ahí y en las primeras vueltas, en las que me atacó en la recta. Después él se cayó un poco y pude distanciarme. Y al final venía como podía, tratando de aguantar. Pensé que el que se venía era Mariano (Werner), pero me enteré ahora que era Gastón (Mazzacane)”, agregó el ganador, cuyo mejor resultado previo era el 5º puesto en El Villicum 2024, también con la S10 del RUS Med Team.

A bordo de su Chevrolet S10, Tobías mostró un gran rendimiento durante toda la competencia y logró imponerse en una final muy exigente. El podio en el circuito platense fue completado por Gastón Mazzacane y Mariano Werner, quienes acompañaron al sanjuanino en una carrera de gran nivel.

Además del valor estadístico, la victoria representa un momento especial para el deporte motor de San Juan, ya que Martínez continúa dejando en lo más alto a la provincia dentro de una de las categorías más competitivas del país.

La victoria en La Plata también significó el 15° triunfo de Tobías Martínez dentro de las categorías de la ACTC, reafirmando el gran presente deportivo que atraviesa el piloto sanjuanino.