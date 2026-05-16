Tobías Martínez vuelve a la acción con el TC Pick Up en La Plata

Este sábado, desde las 11, Tobías Martínez comenzará con los entrenamientos y a las 15 irá por la clasificación.

Revancha. La semana pasada Tobías Martínez la pasó mal en el TC y ahora va por todo en la TC Pick Up.

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Con el sanjuanino Tobías Martínez entre los 17 pilotos confirmados, este sábado habrá acción en el autódromo de La Plata con la cuarta fecha del TC Pick Up, donde el sanjuanino ocupa la posición 13 del campeonato tras tres fechas en esta temporada. Martínez viene de un abandono en la fecha del Turismo Carretera y quiere su revancha.

El autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata será nuevamente escenario de TC Pick Up y TC Mouras, que disputarán el próximo 16 y 17 de mayo su cuarta y quinta fecha, respectivamente. Ambas estarán acompañadas de sus divisionales menores, así como del Turismo 4000 Argentino, el Turismo Internacional y la Fórmula 4 NG.

Las camionetas realizaron sus primeros tres eventos del año en el trazado platense, con triunfos de Diego Azar, Otto Fritzler y Mariano Werner. TC Mouras sí viajó: la segunda fecha se disputó en Concepción del Uruguay y la tercera iba a ser en Paraná, pero se suspendió por motivos organizacionales.

La cuarta fecha de TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata comenzará el sábado de 11 a 13 con los entrenamientos y de 15 a 17 la clasificación. El domingo las series y finales desde las 10 hasta las 14 por la pantalla de Canal 9.