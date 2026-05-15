    • 15 de mayo de 2026 - 18:10

    De apoyar desde un Triunvirato Normalizador a ser el presidente de Peñarol: Jorge Babsia asumió en el Bohemio

    El Bohemio renovó sus autoridades y asumió un dirigente que tuvo una activa participación en el proceso de recuperación formando parte de aquel triunvirato.

    Jorge Babsia, en el centro, integró el Triunvirato hace unos años y ahora asumió como presidente de Peñarol.&nbsp;

    Jorge Babsia, en el centro, integró el Triunvirato hace unos años y ahora asumió como presidente de Peñarol. 

    Foto:

    Por Vanessa Chaparro

    Nuevos aires en Chimbas. El Club Sportivo Peñarol llevó adelante en la noche del miércoles su asamblea institucional, donde quedaron definidas las nuevas autoridades que conducirán los destinos de la institución en esta nueva etapa de reconstrucción y estabilidad. Fue Carlos Leotta quien dejó su cargo para darle paso a Jorge Babsia.

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    El nuevo mandamás es un dirigente ligado desde hace años a la vida institucional del club y que tuvo una activa participación en el proceso de recuperación de la entidad formando parte de aquel triunvirato.

    La elección representa un paso clave para el club sanjuanino, que desde su descenso del Torneo Federal A en 2023 le tocó atravesar un proceso de normalización institucional y financiera. Precisamente Babsia colaboró y le puso el pecho a la dura difícil que le tocó vivir al Bohemio hace unos años tras la salida de Oscar Cuevas, envuelto en una polémica que casi derivó en la intervención del club. Durante ese período, la entidad estuvo encabezada por un Triunvirato Normalizador integrado por Babsia junto a Mauricio Rojas y Constantino Mattar, quienes trabajaron en el reordenamiento administrativo del Bohemio.

    Por todo eso la Asamblea no fue un trámite más en el Bohemio, significó el inicio de un nuevo proceso que tendrá como objetivo principal consolidar la estabilidad institucional y deportiva, buscando recuperar protagonismo luego de años complejos para el club.

    La flamante Comisión Directiva

    Presidente: Jorge Nelio Babsia Climent

    Vicepresidente 1: José Luis Guidet

    Vicepresidente 2: Javier Oviedo

    Secretario: Delfor Norberto Sanchez

    Secretario Actas: Claudia Verónica Palacio Barrera

    Tesorero: Gustavo Enrique Brizuela

    Pro Tesorero: Oscar Enrique Morales Tascheret

    Vocal Titular 1: Eduardo Daniel Nuñes

    Vocal Titular 2: Jorge Horacio Correa

    Vocal Titular 3: Emilio Gustavo Navarro

    Vocal Titular 4: Fernando Emanuel Molina Flores

    Vocal Titular 5: Fernando Germán Quiroga

    Vocal Titular 6: María Cecilia Claro

    Vocal Suplente 1: Lucas Mercado

    Vocal Suplente 2: Horacio Arce

    Vocal Suplente 3: Sofía Ximena Arce

    Vocal Suplente 4: Luis Daniel Ruarte

    Revisores de Cuenta 1: Jorge Orlando Dell’Oro

    Revisores de Cuenta 2: Roberto Vergara

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