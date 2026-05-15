De apoyar desde un Triunvirato Normalizador a ser el presidente de Peñarol: Jorge Babsia asumió en el Bohemio

El Bohemio renovó sus autoridades y asumió un dirigente que tuvo una activa participación en el proceso de recuperación formando parte de aquel triunvirato.

Jorge Babsia, en el centro, integró el Triunvirato hace unos años y ahora asumió como presidente de Peñarol.

Nuevos aires en Chimbas. El Club Sportivo Peñarol llevó adelante en la noche del miércoles su asamblea institucional, donde quedaron definidas las nuevas autoridades que conducirán los destinos de la institución en esta nueva etapa de reconstrucción y estabilidad. Fue Carlos Leotta quien dejó su cargo para darle paso a Jorge Babsia.

El nuevo mandamás es un dirigente ligado desde hace años a la vida institucional del club y que tuvo una activa participación en el proceso de recuperación de la entidad formando parte de aquel triunvirato.

La elección representa un paso clave para el club sanjuanino, que desde su descenso del Torneo Federal A en 2023 le tocó atravesar un proceso de normalización institucional y financiera. Precisamente Babsia colaboró y le puso el pecho a la dura difícil que le tocó vivir al Bohemio hace unos años tras la salida de Oscar Cuevas, envuelto en una polémica que casi derivó en la intervención del club. Durante ese período, la entidad estuvo encabezada por un Triunvirato Normalizador integrado por Babsia junto a Mauricio Rojas y Constantino Mattar, quienes trabajaron en el reordenamiento administrativo del Bohemio.

Por todo eso la Asamblea no fue un trámite más en el Bohemio, significó el inicio de un nuevo proceso que tendrá como objetivo principal consolidar la estabilidad institucional y deportiva, buscando recuperar protagonismo luego de años complejos para el club.