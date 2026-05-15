Argentina envió a Estados Unidos una lista negra de 34.000 personas para el Mundial

El Gobierno nacional envió a Estados Unidos una lista con 34.000 hinchas argentinos que no podrán ingresar a los estadios del Mundial 2026 durante el torneo que se desarrollará del 11 de junio al 18 de julio.

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, adelantó la medida en el programa “¿La ves?” de TN antes de su publicación este viernes en el Bolentín Oficial. La nómina incluye a 13.000 deudores alimentarios morosos , quienes se suman a las 23.000 personas que ya integraban el programa Tribuna Segura por el mismo motivo o por violencia en los estadios.

“Incluimos a 13.000 deudores alimentarios morosos en el registro de personas que tienen derecho de admisión en los estadios, que ya tenían 21.00”, detalló Monteoliva. Y agregó: “Estamos enviando a Estados Unidos la lista con 34.000 personas que no van a poder entrar a la cancha en el Mundial”, afirmó.

La funcionaria remarcó que la medida busca “mostrar nuestra posición frente al tema y, fundamentalmente, establecer reglas claras con los violentos y los deudores alimentarios”.

La decisión oficial quedó plasmada en una resolución firmada por la ministra de Seguridad y publicada este martes en el Boletín Oficial.

En el artículo 1, se instruyó a poner a disposición de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina la información sobre los individuos con restricciones vigentes para el ingreso a eventos deportivos, según el Programa Tribuna Segura. Esto se realiza en el marco de los acuerdos de seguridad firmados con organismos del gobierno estadounidense, en atención a la realización del Mundial 2026.

El artículo 2 ordenó a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos de la Secretaría de Seguridad Nacional a ejecutar las acciones necesarias para cumplir con el protocolo de tratamiento de la información obrante en el Programa Tribuna Segura.

Quiénes integran la lista de 34.000 hinchas argentinos

La nómina enviada a Estados Unidos incluye a: