Desafío Ruta 40: Puchi Ontiveros y Lisandro Sisterna marcarán presencia por San Juan en el Mundial de Rally Raid

San Juan volverá a ocupar un lugar central en el rally raid mundial con la disputa de una nueva edición del Desafío Ruta 40 , competencia válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), que se desarrollará del 24 al 29 de mayo. Alberto “Puchi” Ontiveros y Lisandro Sisterna marcarán presencia por San Juan.

Entre los 151 pilotos y navegantes inscriptos para esta edición, la provincia tendrá representación propia con Alberto “Puchi” Ontiveros y Lisandro Sisterna, dos nombres vinculados al deporte motor sanjuanino y con participaciones en el Dakar.

Uno de los grandes atractivos para San Juan en esta edición del Desafío Ruta 40 será el regreso de Alberto “Puchi” Ontiveros a la competencia internacional de rally raid. El experimentado piloto sanjuanino volverá a correr en motos dentro de la categoría Master, donde participará con una Honda CRF Rally del equipo HT Rally Raid y llevará el número 44.

La vuelta de Ontiveros genera expectativa entre los fanáticos locales, ya que se trata de uno de los referentes históricos del motociclismo sanjuanino y con amplia trayectoria en competencias nacionales e internacionales. Su presencia marcará además el retorno de un representante provincial a una de las categorías más exigentes del rally mundial.

El Desafío Ruta 40 será una oportunidad especial para el piloto, no solo por competir nuevamente al máximo nivel, sino también por hacerlo en suelo sanjuanino, donde la carrera tendrá largada y llegada en esta edición 2026.

Continuidad para Lisandro Sisterna después del Dakar 2026

Lisandro Sisterna volverá a ser parte del Campeonato Mundial de Rally Raid como navegante de Kevin Benavides en una nueva edición del Desafío Ruta 40. La dupla competirá en la categoría Ultimate, la más importante de la especialidad, a bordo de una Toyota Hilux del equipo Overdrive Racing, identificada con el número 247.

La participación tendrá un condimento especial, ya que significará el debut de Benavides en la máxima categoría del rally raid, luego de su trayectoria y éxitos en motos y otras divisionales. Para Sisterna, en tanto, será una nueva oportunidad de representar a San Juan en una competencia internacional de primer nivel.

El binomio argentino llega además con antecedentes recientes muy positivos, tras haber conseguido un podio en el último Rally Dakar. En aquella competencia participaron en un UTV de la categoría Challenger, desempeño que les permitió consolidarse como una de las duplas sudamericanas más competitivas del rally mundial.

San Juan albergará toda la actividad

La 13ª edición del Desafío Ruta 40 tendrá nuevamente a San Juan como epicentro de la competencia, con largada y llegada en la provincia, además de un recorrido que incluirá un paso por San Rafael, Mendoza. De esta manera, el territorio sanjuanino ratifica su importancia como uno de los grandes escenarios del rally raid sudamericano.

La actividad oficial comenzará el domingo 24 de mayo desde las 18 horas con la tradicional rampa de largada, que se realizará en el Centro Cultural Conte Grand. Allí, los fanáticos podrán ver desfilar a todos los competidores antes del inicio de la carrera.

Además, el Circuito San Juan Villicum será sede del vivac y tendrá acceso libre y gratuito para el público. El lugar permitirá observar de cerca el trabajo de los equipos y los vehículos que competirán en las distintas categorías: motos, quads, autos y UTV.

La organización confirmó que la competencia contará con cinco etapas y un recorrido total de 2.993 kilómetros, de los cuales 1.726 serán cronometrados como especial. El trazado incluirá sectores de dunas, arena y caminos de altura, condiciones que pondrán a prueba a los mejores exponentes del rally mundial.

Entre las principales figuras internacionales sobresalen Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah, Nani Roma y el saudí Yazeed Al Rajhi, último campeón del Desafío Ruta 40. También estarán presentes los argentinos Luciano Benavides y Kevin Benavides.

Por otra parte, la organización recordó que las Zonas de Espectadores serán los únicos lugares habilitados para seguir la carrera de manera segura. Las ubicaciones oficiales serán informadas 72 horas antes de cada etapa.

La última visita del Desafío Ruta 40 a San Juan había sido en la edición 2024, cuando la provincia fue escenario de etapas con salida y llegada, además del tramo que unió San Juan con La Rioja.