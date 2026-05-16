    • 16 de mayo de 2026 - 17:44

    Tobías Martínez largará segundo en la final del TC Pick Up en La Plata

    El piloto sanjuanino Tobías Martínez quedó a 210 milésimas de Mariano Werner que tiene la pole para este domingo.

    Positivo. Tobías Martínez fue protagonista de la clasificación en La Plata y este domingo largará en el segundo lugar detrás de Werner.

    Positivo. Tobías Martínez fue protagonista de la clasificación en La Plata y este domingo largará en el segundo lugar detrás de Werner.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después del amargo trago de la semana pasada en el Turismo Carretera, Tobías Martínez encontró revancha en La Plata al registrar el segundo mejor tiempo en la Clasificación del TC Pick Up. El sanjuanino quedó segundo en la grilla a 0s210. de Mariano Werner que se quedó con la pole.

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    La mala racha de Mariano Werner quedó atrás y ahora las alegrías se suceden una tras otra para el entrerriano, que viene de ganar las últimas Finales de Turismo Carretera y en el TC Pick Up, y este sábado se quedó con la “pole position” en el autódromo de La Plata.

    “Es todo tan rápido que parece mentira, pero hay que disfrutarlo. A pesar de que pudimos girar muy poco en los entrenamientos, nos ayudó que habíamos terminado muy bien con la camioneta en la fecha anterior y hoy hemos progresado un poquito más”, sostuvo Werner.

    Tras quedar 5º en el primer corte clasificatorio y ser el más veloz en el segundo, el piloto del Fadel Racing también dominó el tercero y decisivo. Con un tiempo de 1m28s353, Werner aventajó a Tobías Martínez (Chevrolet S10) por 0s210 y alcanzó su 21ª “pole position” en 65 clasificaciones en TC Pick Up y la 1ª con la Foton Tunland G7, marca que venía de lograr la “pole” en la fecha anterior con Gastón Mazzacane.

    Este domingo se correrán las series: Mariano Werner (Foton Tunland G7) y Gastón Mazzacane (Foton Tunland G7) largarán adelante en la 1ª batería, que se pondrá en marcha a las 11:00. Tobías Martínez (Chevrolet S10) y Facundo Ardusso (Toyota Hilux) harán lo propio en la 2ª, que comenzará a las 11:25.

    Tobías había tenido que abandonar el domingo pasado en la fecha del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo, pero este sábado encontró respuestas en la Chevrolet y con sus registros quedó en la segunda posición para la carrera de este domingo, además de partir adelante en la Segunda Serie.

    HORARIOS TC PICK UP

    Domingo 17

    10.05 a 10.15 – 1ª Serie TCPPU – 5 vueltas

    10.28 a 10.38 – 2ª Serie TCPPU – 5 vueltas

    10.51 a 11.00 – 1ª Serie TCPU – 5 vueltas

    11.14 a 11.24 – 2ª Serie TCPU – 5 vueltas

    12.33 a 13.03 – Final TCPPU – 18 vueltas o 30 minutos

    13.16 a 13.56 – Final TCPU – 20 vueltas o 40 minutos

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