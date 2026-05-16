Superliga de Hockey: San Juan RC pasó primero en su zona y se medirá con Univesitario de Bahía Blanca en semis

Las sanjuaninas superaron en el tercer partido al conjunto Provincial de Rosario y disputarán el pase a la final a las 15.40.

El equipo femenino de San Juan Rugby Club consiguió una importante victoria en la Superliga de Hockey sobre Césped que se disputa en Rosario y logró la clasificación a las semifinales del certamen nacional.

Las sanjuaninas vencieron 1 a 0 a Provincial de Rosario en un partido muy disputado, que se definió recién en el último cuarto gracias al gol convertido por Delfina Sánchez Fernández.

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Con este triunfo, San Juan Rugby sumó su tercera victoria consecutiva en el torneo y terminó en lo más alto de la Zona A, consolidándose como uno de los equipos protagonistas de la competencia. El encuentro fue intenso y parejo, pero el conjunto sanjuanino mostró solidez defensiva y aprovechó una de las oportunidades generadas en el tramo final para quedarse con los tres puntos.

Ahora, el elenco sanjuanino afrontará un nuevo desafío este sábado cuando dispute las semifinales frente a Universitario de Bahía Blanca. El partido comenzará a las 15:40 y definirá uno de los finalistas del campeonato.