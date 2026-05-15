San Juan Rugby Club logró un triunfazo y lidera su zona en la Superliga de Hockey

Las damas de San Juan Rugby Club consiguieron una importante victoria en su segundo partido de la Superliga de Hockey sobre Césped que se disputa en Rosario.

San Juan Rugby Club debutó en la Superliga de hockey sobre césped con un empate ante Universitario de Córdoba

El conjunto sanjuanino derrotó 2 a 1 a Universitario de Tucumán y alcanzó los 4 puntos, resultado que lo deja como líder de la Zona A. El encuentro fue muy parejo y trabado desde el inicio. Recién en el tercer tiempo apareció Catalina Castro Gimeno para romper el cero y poner en ventaja al Piuquén.

Minutos más tarde, Cecilia Rodríguez Etchepare amplió la diferencia tras convertir un penal, dándole mayor tranquilidad al equipo sanjuanino. El descuento para las tucumanas llegó en el último cuarto gracias al gol de Ernestina Barón, aunque no alcanzó para evitar la derrota.

Con este triunfo, San Juan Rugby Club quedó bien posicionado de cara al cierre de la fase de grupos . Este viernes enfrentará a Provincial de Rosario desde las 12.20, en un duelo clave para definir su futuro en el certamen.

El sábado 16 se disputarán las semifinales. Si el conjunto sanjuanino termina primero en la Zona A jugará a las 15:40 frente al segundo de la Zona B. En caso de finalizar segundo, se medirá ante el líder del otro grupo a las 17:20. Si queda fuera de los dos primeros puestos, disputará los partidos por posiciones restantes.

Las finales del torneo están previstas para el domingo 17. El partido por el título se jugará a las 14:40, mientras que el encuentro por el tercer puesto será a las 12:40. También habrá cruces para definir el quinto y séptimo lugar.