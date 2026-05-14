    • 14 de mayo de 2026 - 09:42

    San Juan Rugby Club debutó en la Superliga de hockey sobre césped con un empate ante Universitario de Córdoba

    El conjunto cordobés abrió el marcador pero la sanjuanina Catalina Castro Gimeno logró la paridad para el Piuquén.

    Equipo de hockey sobre césped de San Juan Rugby Club.

    Equipo de hockey sobre césped de San Juan Rugby Club.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El equipo femenino de hockey sobre césped del San Juan Rugby Club comenzó este jueves su participación en la Fase 1 de la Superliga 2026 con un empate 1 a 1 frente a Universitario de Córdoba, en Rosario.

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    Las sanjuaninas, únicas representantes de la provincia en el certamen nacional, lograron sumar un punto en la Zona A gracias al gol convertido por Catalina Castro Gimeno en el cuarto tiempo del encuentro. El conjunto cordobés había abierto el marcador previamente por intermedio de Mia Sofía Vaca, quien anotó de jugada durante el tercer parcial.

    La competencia se desarrolla hasta el domingo 17 en las sedes del Estadio Luciana Aymar y el Jockey Club de Rosario, bajo la fiscalización de la Confederación Argentina de Hockey.

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    Ahora, el equipo del Piuquén continuará su participación este jueves 14 cuando enfrente a Universitario de Tucumán desde las 10:40, mientras que el viernes 15 cerrará la fase de grupos ante Provincial de Rosario, a partir de las 12:20.

    El sábado 16 se disputarán las semifinales. Si San Juan Rugby Club termina primero en la Zona A jugará a las 15:40 ante el segundo de la Zona B. En caso de finalizar segundo, enfrentará al líder de la otra zona a las 17:20. Si queda fuera de los dos primeros puestos, jugará por las posiciones restantes.

    Las finales del torneo están programadas para el domingo 17. El encuentro por el título se jugará a las 14:40, mientras que el partido por el tercer puesto será a las 12:40. También habrá cruces para definir el quinto y séptimo lugar.

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