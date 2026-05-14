    • 14 de mayo de 2026 - 11:14

    Buena presencia de karatecas sanjuaninos en Tucumán

    La delegación de sanjuaninos se destacó en el Torneo Nacional Jardín de la República en la ciudad de San Miguel.

    Destacados. Los karatecas sanjuaninos se lucieron en el Torneo Jardín de la República.

    Destacados. Los karatecas sanjuaninos se lucieron en el Torneo Jardín de la República.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se realizó la 17ª edición del Torneo Nacional Jardín de la República en la ciudad de San Miguel de Tucumán , en el que San Juan estuvo presente con su delegación, acompañada por el presidente de la Federación, Jorge Videla y el secretario Nasif Ahun como referentes.

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    Fueron 18 los karatecas sanjuaninos presentes, consiguiendo varios podios y volviendo a demostrar el gran nivel del karate en San Juan. Los coaches fueron Fabio Olivera, Jonatan Ramos y Lautaro Oro.

    RESULTADOS SANJUANINOS

    Agustín Ramos: Medalla de oro en Kumite -52kg – 14/15 años ranking

    Dylan Lineares: Medalla de oro en Kata 12/13 años ranking

    Medalla de oro en Kumite -42kg - 12/13 años ranking

    Lilia Lahoz: Medalla de bronce en Kata ranking U21

    Medalla de plata en Kumite +68kg U21 ranking

    Lisandro Tobares: Medalla de bronce en Kumite -75kg - 16/17 años ranking

    Celeste Nuñez: Medalla de oro en Kumite -59kg - 16/17 años ranking

    Mía Escárate: Medalla de plata en Kumite -59kg - 16/17 años ranking

    Paulina Oro: Medalla de oro en Kumite 14/15 años no ranking

    Alexis Pelaitay: Medalla de bronce en Kata no ranking

    Valentín Carrera: Medalla de plata en Kata no ranking

    Otilio Rodríguez: Medalla de plata en Kata no ranking

    Medalla de plata en Kumite no ranking - 40 kg - 12/13 años

    Alma González: Medalla de plata en Kumite no ranking

    Sara Cereceda: Medalla de plata en Kata no ranking

    Medalla de plata en Kumite no ranking

    Julia Cereceda: Medalla de plata en Kata no ranking

    Además, tuvieron una destacada participación Lionel González, Thiago Pedernera, León Solera, Lautaro Oro, Lourdes Gómez.

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