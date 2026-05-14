Buena presencia de karatecas sanjuaninos en Tucumán

Se realizó la 17ª edición del Torneo Nacional Jardín de la República en la ciudad de San Miguel de Tucumán , en el que San Juan estuvo presente con su delegación, acompañada por el presidente de la Federación, Jorge Videla y el secretario Nasif Ahun como referentes.
Fueron 18 los karatecas sanjuaninos presentes, consiguiendo varios podios y volviendo a demostrar el gran nivel del karate en San Juan. Los coaches fueron Fabio Olivera, Jonatan Ramos y Lautaro Oro.
RESULTADOS SANJUANINOS
Agustín Ramos: Medalla de oro en Kumite -52kg – 14/15 años ranking
Dylan Lineares: Medalla de oro en Kata 12/13 años ranking
Medalla de oro en Kumite -42kg - 12/13 años ranking
Lilia Lahoz: Medalla de bronce en Kata ranking U21
Medalla de plata en Kumite +68kg U21 ranking
Lisandro Tobares: Medalla de bronce en Kumite -75kg - 16/17 años ranking
Celeste Nuñez: Medalla de oro en Kumite -59kg - 16/17 años ranking
Mía Escárate: Medalla de plata en Kumite -59kg - 16/17 años ranking
Paulina Oro: Medalla de oro en Kumite 14/15 años no ranking
Alexis Pelaitay: Medalla de bronce en Kata no ranking
Valentín Carrera: Medalla de plata en Kata no ranking
Otilio Rodríguez: Medalla de plata en Kata no ranking
Medalla de plata en Kumite no ranking - 40 kg - 12/13 años
Alma González: Medalla de plata en Kumite no ranking
Sara Cereceda: Medalla de plata en Kata no ranking
Medalla de plata en Kumite no ranking
Julia Cereceda: Medalla de plata en Kata no ranking
Además, tuvieron una destacada participación Lionel González, Thiago Pedernera, León Solera, Lautaro Oro, Lourdes Gómez.