    • 12 de mayo de 2026 - 13:39

    Medallas nacionales para los atletas sanjuaninos en Concepción del Uruguay

    Valentín Ramos y Manuel Zapata ganaron medallas de bronce en el Nacional U20 disputado en la provincia de Entre Ríos.

    Bronce. Los atletas de San Juan cosecharon medallas en Entre Ríos en el Nacional U20.

    Bronce. Los atletas de San Juan cosecharon medallas en Entre Ríos en el Nacional U20.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Campeonato Nacional U20 de Atletismo 2026 en Argentina repartió medallas en la Pista Sintética del CEF N° 3 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Esta edición del calendario nacional reunió a los mejores atletas juveniles, con cobertura oficial de la Confederación Argentina de Atletismo.

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    Dos atletas sanjuaninos, representantes del Club Atletismo San Juan, estuvieron presentes en el noreste argentino: Valentín Ramos (400 metros con vallas) y Manuel Zapata (100 y 200 metros).

    LOS SANJUANINOS

    El sábado, Manuel Zapata corrió la quinta serie de 100 metros, donde finalizó en el primer puesto, con un registro de 11”11 y clasificando a la final, donde clasificó en el quinto lugar con un tiempo de 11”18.

    En la jornada dominical, Manuel largó en la sexta serie de 200 metros llanos, quedándose con el triunfo y un tiempo de 23”05. En la final, largaron los seis ganadores de series y allí el sanjuanino obtuvo la medalla de bronce por el tercer puesto obtenido, marcando 22”79 para correr la distancia. El ganador, Luigi Valenza de Metropolitana ganó con 22”14 y el segundo fue Damián Suárez, de Río Negro, con 22”18.

    En 400 metros con vallas hubo 18 inscriptos para disputar la final, entre los que estaba Valentín Ramos. Gran carrera de nuestro representante que también obtuvo medalla de bronce con el tercer lugar, logrado en 54”10. La competencia la ganó el santafesino Germán Muñoz con 53”66, siendo segundo su comprovinciano Lucas Vaudagna, con 53”77.

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