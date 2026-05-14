    • 14 de mayo de 2026 - 12:05

    Las lluvias en Mar del Plata frustraron la participación de tres sanjuaninos en el Argentino de patín carrera

    La competencia nacional en Mar del Plata debió suspenderse por el temporal que afectó a la ciudad. Fernanda Illanes, Joaquín Cerda y Nicolás Ramón no pudieron competir.

    Patinadores sanjuaninos.

    Patinadores sanjuaninos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las intensas lluvias y el fuerte temporal que afectaron a Mar del Plata impidieron que tres representantes sanjuaninos pudieran competir en el Campeonato Argentino de Federaciones de patín carrera, previsto entre el 8 y el 11 de mayo. La competencia, que reunía a seleccionados de distintas provincias del país, apenas pudo desarrollar algunas pruebas antes de ser suspendida por las malas condiciones climáticas derivadas de la ciclogénesis que azotó a la ciudad balnearia.

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    Entre los deportistas afectados estuvo la sanjuanina Fernanda Illanes, atleta de Alto Rendimiento y una de las principales figuras provinciales de la disciplina, quien aspiraba a pelear por medallas en las pruebas de velocidad. También integraban la nómina provincial Joaquín Cerda (Juveniles) de la Federación SanJuanina de Patín y Nicolás Ramón (Mayores) de la FPAASJ, quienes finalmente tampoco pudieron competir.

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    Fernanda Illanes.

    Fernanda Illanes.

    Los competidores indicaron que el viernes llovió toda la jornada y había un alerta meteorológico que prohibió cualquier tipo de actividad al aire libre. Cabe destacar que las carreras se realizaron en el histórico patinódromo Adalberto Lugea.

    El sábado al mediodía también amaneció con lluvia pero sobre el mediodía pudieron realizar algunas series de 200 metros contrarreloj. Actividad que duró unos minutos, ya que el agua volvió a caer y canceló el cronograma. El domingo el tiempo no cambió. Desde el Comité Nacional de Carreras no hubo una comunicación oficial sobre una eventual reprogramación. Sin embargo, debido al calendario deportivo previsto para lo que resta de 2026, todo indica que el campeonato quedará vacante y recién volverá a disputarse en 2027, en Buenos Aires.

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    Joaqu&iacute;n Cerda.

    Joaquín Cerda.

    El calendario nacional continuará ahora con la segunda fecha de la Liga Nacional, que se correrá del 17 al 19 de julio en San Juan, en el patinódromo de Pocito, mientras que la última fecha será en noviembre en Rosario.

    En paralelo, la Selección Argentina tendrá un exigente calendario internacional. Del 8 al 19 de julio competirá en el Panamericano de Guarne, Colombia; luego llegarán los Juegos Odesur en Rosario, del 12 al 26 de septiembre; y finalmente los World Skate Games, que se disputarán del 2 al 18 de octubre en Asunción del Paraguay. Fernanda Illanes buscará integrar nuevamente el seleccionado nacional para representar al país en esas competencias internacionales.

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    Nicol&aacute;s Ram&oacute;n.

    Nicolás Ramón.

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