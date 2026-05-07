Robó un negocio, lo filmó una cámara oculta y lo despertó la Policía en una casa abandonada

La ciudad de Mar del Plata fue escenario este martes de un increíble hecho de inseguridad, protagonizado por un delincuente que, en horas de la noche, violentó la entrada de un comercio, robó distintos productos que estaban a su alcance y se fue a dormir. Horas después, personal policial sorprendió al sospechoso cuando dormía en un terreno baldío, lo detuvo y recuperó las pertenencias de la víctima.

[VIDEO] La insólita maniobra de un delincuente para entrar a robar en una panadería de 25 de Mayo

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el asaltante, de 28 años, fue localizado alrededor de las 10:55 horas, cuando personal de Patrulla Municipal fue alertado por un vecino sobre la presencia de varias personas que dormían en una vivienda abandonada ubicada sobre calle 14 de Julio al 1900.

Al arribar al lugar, los agentes corroboraron la existencia de una finca en estado de abandono y localizaron a un hombre en situación de calle durmiendo a la intemperie. “Hermosa mañana verdad, ¿no?“, se escucha decir a uno de los policías en el video que encabeza esta nota, emulando al tradicional festejo que el actor Guillermo Francella comparte cuando gana su Racing Club de Avellaneda.

Luego, ya con más autoridad, el uniformado le ordenó: ”Parate, dale, parate y ponete contra la pared“.

Al mostrarle las imágenes captadas por una cámara de seguridad oculta en la puerta de ingreso a la ferretería que había robado horas antes, el delincuente se quedó en silencio, y solo se dedicaba a observar la pantalla del teléfono celular del policía. No había coartada posible, su rostro había sido filmado en primer plano.

Tras ser identificado, los efectivos revisaron sus pertenencias y hallaron distintos elementos, entre ellos cables pasa corriente y una cadena. En ese momento, personal policial de la comisaría 1ª informó sobre un robo ocurrido horas antes en una ferretería, la cual había amanecido con una vidriera rota y herramientas faltantes.

A partir de la comparación entre las imágenes que aportó la víctima y el rostro del hombre, se estableció que el detenido coincidía con las características del ladrón de la ferretería, por lo que se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Flagrancia.