    • 11 de mayo de 2026 - 09:31

    Tres sanjuaninos ganaron premios millonarios en el Quini 6 y el Loto

    Los premios fueron vendidos en Capital, 9 de Julio y Rawson.

    Bolillas.-
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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La fortuna volvió a sonreírle a San Juan durante el fin de semana, con tres apostadores que lograron importantes premios en los sorteos nacionales del Quini 6 y el Loto Plus.

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    En el caso del Quini 6, correspondiente al sorteo Nº 3372 realizado el 10 de mayo de 2026, dos jugadores sanjuaninos acertaron cinco números en la modalidad “Segunda Vuelta” y se quedaron con un premio de $3.613.914 cada uno.

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    Uno de los tickets ganadores fue vendido en la Agencia 189 del departamento Capital, mientras que el otro se jugó en la Subagencia 377 de 9 de Julio. La combinación favorecida estuvo integrada por los números 00, 06, 23, 24 y 40. El plazo para reclamar el premio vence el 26 de mayo.

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    La buena racha continuó con el Loto Plus. Un apostador de Rawson ganó $9.047.624 en la modalidad “Sale o Sale” del sorteo Nº 3881, realizado el 9 de mayo. El ticket ganador se vendió en la Agencia 984 y tuvo cinco aciertos con los números 03, 05, 13, 25 y 43.

    Desde la Caja de Acción Social recordaron que los premios tienen fecha de prescripción y recomendaron a los ganadores revisar sus jugadas para no perder la posibilidad de cobrar el dinero.

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