Tres sanjuaninos ganaron premios millonarios en el Quini 6 y el Loto

La fortuna volvió a sonreírle a San Juan durante el fin de semana, con tres apostadores que lograron importantes premios en los sorteos nacionales del Quini 6 y el Loto Plus.
Los premios fueron vendidos en Capital, 9 de Julio y Rawson.
La fortuna volvió a sonreírle a San Juan durante el fin de semana, con tres apostadores que lograron importantes premios en los sorteos nacionales del Quini 6 y el Loto Plus.
En el caso del Quini 6, correspondiente al sorteo Nº 3372 realizado el 10 de mayo de 2026, dos jugadores sanjuaninos acertaron cinco números en la modalidad “Segunda Vuelta” y se quedaron con un premio de $3.613.914 cada uno.
Uno de los tickets ganadores fue vendido en la Agencia 189 del departamento Capital, mientras que el otro se jugó en la Subagencia 377 de 9 de Julio. La combinación favorecida estuvo integrada por los números 00, 06, 23, 24 y 40. El plazo para reclamar el premio vence el 26 de mayo.
La buena racha continuó con el Loto Plus. Un apostador de Rawson ganó $9.047.624 en la modalidad “Sale o Sale” del sorteo Nº 3881, realizado el 9 de mayo. El ticket ganador se vendió en la Agencia 984 y tuvo cinco aciertos con los números 03, 05, 13, 25 y 43.
Desde la Caja de Acción Social recordaron que los premios tienen fecha de prescripción y recomendaron a los ganadores revisar sus jugadas para no perder la posibilidad de cobrar el dinero.