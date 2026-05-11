Cruzada contra el bullying: buscan llegar a más de 40 escuelas con jornadas de concientización

Con el objetivo de transformar las aulas en espacios seguros y empáticos, la Asociación Civil Autismo San Juan puso en marcha el programa " No me quedo mirando: prevención y acción frente al bullying en las escuelas". Esta iniciativa busca llegar a decenas de instituciones educativas para brindar herramientas concretas contra el acoso escolar donde agresor y agredido son víctimas .

Fuerte recorte de Milei al presupuesto de 46 Parques Nacionales: en San Juan afecta a San Guillermo y El Leoncito

Singapur autorizó a que los alumnos sean azotados por los docentes para combatir el bullying escolar

Tras una exitosa jornada inicial enfocada en el nivel primario, donde se advierte que los casos ocurren a edades cada vez más tempranas, la organización planea visitar entre una y dos instituciones por semana hasta el mes de diciembre. La primera jornada se realizó el pasado lunes 4 de mayo en el Anexo de la Legislatura Provincial .

La primera jornada contra el bullying se realizó en el Anexo de la Legislatura Provincial, destinada a alumnos primarios.

Vanina Toledo, referente de la Asociación, confirmó que se encuentran a la espera de la resolución ministerial para iniciar el desembarco formal en las instituciones educativas, previsto para finales de mayo. "Entendemos que tenemos un compromiso de ponernos al servicio de las comunidades educativas", destacó Toledo, subrayando que el equipo está compuesto por profesionales y voluntarios, contando con el respaldo del Colegio de Psicólogos y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias.

Cronograma de acción contra el bullying

El proyecto no se limita a una charla aislada, sino que propone un abordaje integral que evolucionará a lo largo del ciclo lectivo, involucrando a estudiantes, docentes y padres:

Mayo: inicio de talleres sobre inclusión y convivencia.

inicio de talleres sobre inclusión y convivencia. Junio: foco en la definición de bullying, tipos de acoso y consecuencias emocionales.

foco en la definición de bullying, tipos de acoso y consecuencias emocionales. Julio: inclusión educativa, discapacidad y condiciones del neurodesarrollo.

inclusión educativa, discapacidad y condiciones del neurodesarrollo. Agosto: capacitación específica para docentes en identificación temprana y estrategias de intervención.

capacitación específica para docentes en identificación temprana y estrategias de intervención. Septiembre: ciberbullying y uso responsable de redes sociales.

ciberbullying y uso responsable de redes sociales. Octubre: resolución pacífica de conflictos.

resolución pacífica de conflictos. Noviembre: reflexión y evaluación de los procesos realizados durante el año.

reflexión y evaluación de los procesos realizados durante el año. Diciembre: cierre, informe final y proyección para el año siguiente y de las medidas a implementar para frenar el bullying.

La urgencia de "desnaturalizar" la violencia

Uno de los motores de esta lucha es la invisibilidad de las estadísticas. Según explican desde la organización, la casuística real es difícil de medir porque muchos casos se mantienen en silencio por miedo o vergüenza.

"Hay que estar atentos a las alarmas: el bajo rendimiento escolar, el no querer ir a la escuela o el aislamiento son señales clave", advierten desde el equipo interdisciplinario.

Un punto fundamental del programa es la protección de los niños en procesos de inclusión por discapacidad, quienes suelen ser blanco frecuente de acoso sistemático. Además, la propuesta invita a una mirada profunda sobre todos los actores: la víctima, los observadores y el agresor. Sobre este último, la organización es clara: "No hay que demonizar al agresor, también es una víctima".

Cómo participar

Las escuelas interesadas en recibir estas capacitaciones y talleres gratuitos pueden contactarse con la Asociación Civil Autismo San Juan a través de sus redes sociales o al telédono 2644166917 para coordinar fechas según la disponibilidad del equipo profesional.

‘En una sociedad donde la violencia se ha naturalizado, el compromiso debe ser colectivo. El abordaje del bullying requiere empatía, seriedad y, sobre todo, la decisión de no quedarse simplemente ‘mirando’, sostuvo Toledo.