Con cielo despejado y brisas del norte, así estará el tiempo en San Juan este lunes 11 de mayo

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, San Juan tendrá una semana con tiempo estable y temperaturas agradables. Para este lunes 11 de mayo se espera una jornada completamente despejada, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura mínima de 4°C y una máxima que alcanzará los 20°C.

Durante la mañana y la tarde predominará el cielo despejado, acompañado por viento del sector norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, el viento rotará al sudoeste y disminuirá su intensidad.

El resto de la semana se mantendrían las buenas condiciones meteorológicas, con máximas que oscilarán entre los 20°C y 23°C.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn11052026 Pronóstico del tiempo del lunes 11 de mayo de 2026. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.