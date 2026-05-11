Pablo Ruiz Rodríguez, el sanjuanino que dejó el periodismo para llegar a Estados Unidos siguiendo su fórmula "Las 3 D del Éxito"

“No hay nada específico que me haya llevado a tomar la decisión de dejar la provincia. Recuerdo que en aquel entonces trabajaba en un programa de televisión con Ricardo Olivera, que se llamaba Hora Cero. Recién me había casado y tomamos la decisión de emigrar de San Juan hacia Estados Unidos, más precisamente Florida” , comenta Pablo Ruiz Rodríguez , un sanjuanino de 50 años que lleva más de 25 viviendo fuera de la provincia. Con una vida totalmente instalada en Norteamérica, comparte con DIARIO DE CUYO su historia.

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Para llegar hasta donde se encuentra actualmente Pablo tuvo que atravesar diversas situaciones y adversidades. No solo se encontraba en un país distinto al suyo, sino que cuando tomó la decisión de irse junto con su esposa, las comunicaciones y las formas de contactarse eran otras, totalmente distintas y más limitadas. No había WhatsApp ni mucho menos videollamadas o aplicaciones que faciliten el hablar con otra persona, por más que esté a miles de kilómetros de distancia.

El sanjuanino recuerda que esos primeros momentos fueron complejos ya que solo podrían contactarse con sus familiares y amistades cada 15 días, gracias a una tarjeta prepagaba que utilizaban en un teléfono público. “Al principio se extrañaba todo, pero con el tiempo uno se va acostumbrando a la nueva vida y cada vez extraña menos”, detalló.

Si bien actualmente se desempeña como director de ventas para Palladium Hotel Group, detalla que no fue sencillo llegar hasta ese sitio. Sobre ello comenta: “No sé si hubiese tenido la misma vida si me hubiese quedado en la provincia. Creo que haber emigrado fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, a pesar de muchísimas malas experiencias que he pasado, porque para llegar hasta donde estoy hoy tuve que trabajar, estudiar y sacrificar mucho”.

Una de las ventajas que tenía Pablo es que no se encontraba solo en la aventura. El poder hacerlo acompañado de su pareja en aquel momento fue vital para la confianza y no bajar los brazos.

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Cada día durante los primeros años representó un reto distinto. Se trataba de conocer una cultura nueva, adaptarse a un idioma que no es el propio, a una dinámica de vida que no era la habitual. Sin embargo, detalla que pese a las complicaciones siempre hubo personas que lo ayudaron a salir adelante.

“La enseñanza mayor es saber que si uno se lo propone, puede logar lo que sea. Además, cuando te toca estar solo en un país que no es el tuyo, cambia totalmente tu manera de pensar. En mi caso me volví mucho más práctico, más objetivo, pero también un poco más frío”, comenta.

Su regla de “Las 3 D del Éxito” y lo que más extraña de San Juan

Si Pablo pone su experiencia en una balanza hoy con sus 50 años, habiendo pasado la mitad de su vida en San Juan y la otra mitad en Florida, destaca que lo bueno resalta por sobre los malos momentos y las etapas de amargura que puede tener cualquier persona. Asegura que si no hubiera tomado la decisión de dejar San Juan quizás habrían sido más limitadas las posibilidades de viajar y conocer otros lugares, algo que hoy en día puede hacer.

Para él, todas las personas tienen la posibilidad de triunfar, sea en la provincia o en dónde lo deseen. “Solo hay que tomar la decisión”, destaca. En su análisis, es posible poder destacar en cualquier lugar del mundo si se siguen lo que denomina “Las 3 D del Éxito”, una fórmula personal que pone a prueba a diario.

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“Yo creo que todo mundo tiene la posibilidad de triunfar en cualquier lugar, solo hay que tomar la decisión, lograr la determinación para conseguirlo y tener la disciplina que se necesita para lograrlo. Esto denomino Las 3 D del Éxito”, comentó.

Hoy, compartiendo una vida con sus tres hijos, una de nacionalidad estadounidense y dos mexicanos, sigue recordando a San Juan con nostalgia y alegría. Las comunicaciones en la actualidad son otras, lo que permite estar más cerca de sus familiares y seres queridos sin tener que moverse de su casa. Pese a ello, lo que más extraña no se lo puede llevar ninguna aplicación.

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“No se si está bien o no, pero lo que más extraño es ir a la cancha de San Martin cada vez que hay un partido”, comenta entre risas el sanjuanino Pablo Ruiz Rodríguez, quien porta con orgullo la casaca verdinegra por las calles de Florida.

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