En Valle Fértil refuerzan la lucha contra el Dengue con controles intensivos en acequias y sifones

En el marco de las políticas de salud para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, el municipio de Valle Fértil continúa desplegando operativos territoriales para combatir al Aedes aegypti , el principal transmisor del dengue . Ahora las acciones se focalizan en acequias y sifones con el objetivo de elimar criaderos.

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Durante las últimas jornadas, el personal del Área de Control de Vectores ha centrado sus esfuerzos en la inspección técnica de sifones y acequias del departamento. El objetivo principal de estas tareas es realizar un diagnóstico del estado de los cauces y proceder al vertido de cloro y larvicidas específicos para eliminar los focos de reproducción en estado acuático.

En Valle Fértil analizan las acequias y sifones para detectar criaderos del mosquito que provoca el dengue.

Sin embargo, las autoridades manifestaron su preocupación por el panorama encontrado durante las inspecciones.

Los técnicos detectaron una alarmante cantidad de residuos sólidos, aguas servidas y descargas directas de lavarropas en los cauces públicos. Este tipo de líquidos domiciliarios no sólo genera olores nauseabundos que afectan la calidad de vida de los vecinos, sino que crean el ecosistema ideal para que las larvas de mosquito se multipliquen rápidamente.

"La fumigación no es la solución definitiva", recalcaron desde el área técnica, explicando que este método solo afecta al mosquito adulto, pero no elimina los huevos ni las larvas que crecen en el agua estancada.

dengue2 Para optimizar los controles, los técnicos señalan cada acequia y sifón que fua analizado.

La prevención empieza en casa

Desde el municipio subrayaron que el accionar del Estado debe ser acompañado obligatoriamente por la responsabilidad ciudadana. Para evitar que el dengue se instale en la comunidad, se recomienda reforzar las siguientes medidas:

Evitar el vertido de líquidos: no arrojar agua de lavarropas o desechos cloacales a las acequias.

no arrojar agua de lavarropas o desechos cloacales a las acequias. Limpieza de desagües: mantener libres de basura los frentes de las viviendas para permitir el flujo del agua.

mantener libres de basura los frentes de las viviendas para permitir el flujo del agua. Descacharrreo: eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos).

eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos). Cambio de agua: renovar diariamente el agua de bebederos de animales y floreros.

La lucha contra el dengue es una tarea compartida. Eliminar los criaderos es la única forma efectiva de proteger a la familia y a la comunidad de Valle Fértil.