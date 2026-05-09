    • 9 de mayo de 2026 - 13:13

    Capital entregó nuevas remeras a integrantes de las pistas de salud y escuelas deportivas

    La actividad se desarrolló en el Club Colón Junior y reunió a participantes de programas deportivos, centros de adultos mayores y escuelas de iniciación deportiva de toda la Ciudad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizó la entrega de nuevas remeras a integrantes de las pistas de salud que funcionan en distintos puntos del departamento, así como también a niños que participan en las escuelas de iniciación deportiva y otros programas impulsados por el municipio.

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    El acto se llevó a cabo en el Club Colón Junior y contó con la presencia de la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, quien felicitó a la Dirección de Deportes y a la Secretaría de Gobierno, junto a todas sus áreas, por el trabajo permanente que desarrollan.

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    La jornada estuvo marcada por un clima de alegría y participación, con presentaciones de baile protagonizadas por integrantes de las 27 pistas de salud que tiene el municipio.

    En total, se entregaron 1300 remeras destinadas a vecinos y vecinas que forman parte de los diferentes programas deportivos y recreativos que impulsa la comuna capitalina, a saber: además de integrantes de estás 27 pistas de salud, se entregó la indumentaria a 12 centros del adulto mayor, grupos de natación, de yoga, de inclusión y centros de iniciación y formación deportiva destinado a niños.

    Además, la noche contó con la actuación especial del cantante local, Alejandro Ontiveros.

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