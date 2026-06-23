Belén Trincado, la abogada que liderará a las mujeres industriales de San Juan: "El desafío es continuar fortaleciendo las redes para crecer"

Días atrás, tras un encuentro realizado entre socios de la Unión Industrial de San Juan , sucedió un hecho que marca la trayectoria de una importante apuesta que realizó la institución hace casi una década. Sucede que hubo cambio de mando en la presidencia del Departamento Mujer, un espacio modelo dentro de la UISJ. Gabriela Carranza dejó la presidencia en manos de Belén Trincado, la abogada sanjuanina que tendrá sobre sus hombros la tarea de conducir los destinos del departamento y consolidar el rol de la mujer en la industria.

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La renovación de autoridades no implica un cambio de rumbo, sino la profundización de un camino que comenzó hace casi una década y que hoy reúne a más de 90 mujeres representantes de empresas asociadas, de acuerdo a lo que explicó Trincado en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La abogada, madre de tres niñas y especialista en asesoramiento jurídico a industrias no es ajena a la actividad que se da dentro del departamento, ya que forma parte del mismo desde su concepción. “Lo vi nacer, crecer y transformarse. Hoy es un espacio referente no solo dentro de la Unión Industrial, sino también para otras provincias que miran el modelo sanjuanino como ejemplo de participación y articulación”, señaló.

Durante los años de gestión de Carranza se logró consolidar una red activa y dinámica, con una fuerte presencia en espacios de capacitación, formación y vinculación institucional. La tarea de Trincado es darle continuidad a la labor, asegurando que uno de sus principales desafíos será sostener y ampliar ese trabajo. “Gabriela me deja un departamento muy vivo, muy activo y consolidado. El desafío es continuar fortaleciendo las redes para crecer, tratando de que se sumen más mujeres y que encuentren capacitación, formación y oportunidades”, afirmó.

El Departamento Mujer es una iniciativa de la Unión Industrial de San Juan y se consolidó en marzo del 2017. Posee una característica que lo distingue a nivel nacional, ya que según explicó Trincado, se trata del único departamento de mujeres que funciona formalmente dentro de una unión industrial del país.

A lo largo de estos años, el espacio desarrolló programas de mentorías, capacitaciones, encuentros empresariales y actividades de articulación con organismos públicos y privados. Una de las iniciativas más recientes tuvo lugar durante la última Expo Minera San Juan, donde referentes de distintas instituciones presentaron programas de formación y financiamiento destinados a potenciar la participación femenina en sectores productivos.

“Estamos apuntando mucho a la minería porque es una actividad en crecimiento, pero la formación tiene que ser integral. Las mujeres deben estar preparadas para cualquier rubro y para los distintos requerimientos que surjan”, explicó la flamante presidente.

En ese sentido, remarcó que las capacitaciones no solo están vinculadas a conocimientos técnicos, sino también al desarrollo de habilidades blandas como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y gestión de proyectos.

Consolidar el rol de la mujer en espacios de decisión dentro de la industria

Uno de los objetivos que el Departamento Mujer mantiene desde su creación es visibilizar y posicionar la presencia femenina en los ámbitos donde se toman decisiones dentro de las empresas y organizaciones.

Sobre este punto, Trincado sostuvo: “Se ha logrado muchísimo en este camino. Hoy vemos más mujeres propietarias, gerentas, directoras y líderes. Pero todavía queda trabajo por hacer para llegar a los espacios de toma de decisiones, que son fundamentales en todos los ámbitos”.

En este sentido, la presencia de nuevas generaciones femeninas en el sector ha crecido notablemente en los últimos años, con participación activa dentro del departamento como en las actividades que realiza la Unión Industrial, tanto para las socias como aquellas abiertas a la comunidad.

“Hay mucho empuje, entusiasmo e interés de las mujeres jóvenes. Ellas tienen ganas de aprender y nosotras de acompañarlas. Se genera un intercambio muy valioso donde incluso los roles se van transformando con el tiempo”, expresó Trincado.

La presidencia de Belén Trincado, un honor y una responsabilidad

Para Trincado, asumir la presidencia representa un reconocimiento al trabajo realizado durante años dentro de la institución, pero también una gran responsabilidad. Sobre ello, analiza: “Tengo un sentimiento de pertenencia muy fuerte con este departamento. Que el Directorio y Gabriela hayan confiado en mí para continuar este proyecto es un honor enorme. Me entregan un espacio muy activo y muy bien posicionado”.

Lejos de personalizar los logros alcanzados, la nueva presidenta destacó que el crecimiento del Departamento Mujer responde al compromiso colectivo de quienes lo integran, trascendiendo a quien lo lidera.

Con la mirada puesta en el fortalecimiento de redes, la formación permanente y la ampliación de oportunidades para más mujeres, el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan se prepara para celebrar sus primeros diez años con un nuevo liderazgo y la misma premisa que lo vio nacer: generar espacios de participación que impulsen el desarrollo industrial con perspectiva inclusiva.