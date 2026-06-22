Con asado y teles gigantes: la emotiva previa de la "Scaloneta" en la Residencia del Adulto Mayor

Los residentes del Exhogar de Ancianos estrenan pantallas de última generación para alentar a la Scaloneta.

La fiebre por la Selección Argentina no entiende de edades, y en la Residencia del Adulto Mayor se vive una jornada que combina emoción, fútbol y mucha alegría. Los abuelos protagonizan la previa del partido de la "Scaloneta" entre decoraciones albicelestes, asado y una sorpresa tecnológica que cambia por completo el clima del lugar.

El ministro de Familia, Carlos Platero, se hizo presente en el lugar para recorrer las instalaciones y sumarse activamente a los festejos. No fue sólo una visita protocolar: los funcionarios se prendieron a "la previa" compartiendo un gran asado con ensalada junto a los residentes y palpitando el encuentro deportivo.

Televisores gigantes y comedores renovados La gran atracción de la jornada es el estreno de equipamiento de primer nivel para que los abuelos no se pierdan ningún detalle del partido. La iniciativa, impulsada originalmente por el secretario de Promoción Social, Ramiro Pavone, fue recibida con aplausos y sonrisas por los adultos mayores.