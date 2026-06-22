    • 22 de junio de 2026 - 13:21

    Con asado y teles gigantes: la emotiva previa de la "Scaloneta" en la Residencia del Adulto Mayor

    Los residentes del Exhogar de Ancianos estrenan pantallas de última generación para alentar a la Scaloneta.

    Con televisores nuevos y asado, los abuelos alientan a la Scaloneta.

    Con televisores nuevos y asado, los abuelos alientan a la Scaloneta.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La fiebre por la Selección Argentina no entiende de edades, y en la Residencia del Adulto Mayor se vive una jornada que combina emoción, fútbol y mucha alegría. Los abuelos protagonizan la previa del partido de la "Scaloneta" entre decoraciones albicelestes, asado y una sorpresa tecnológica que cambia por completo el clima del lugar.

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    El ministro de Familia, Carlos Platero, se hizo presente en el lugar para recorrer las instalaciones y sumarse activamente a los festejos. No fue sólo una visita protocolar: los funcionarios se prendieron a "la previa" compartiendo un gran asado con ensalada junto a los residentes y palpitando el encuentro deportivo.

    Televisores gigantes y comedores renovados

    La gran atracción de la jornada es el estreno de equipamiento de primer nivel para que los abuelos no se pierdan ningún detalle del partido. La iniciativa, impulsada originalmente por el secretario de Promoción Social, Ramiro Pavone, fue recibida con aplausos y sonrisas por los adultos mayores.

    Puesta en valor del edificio ya está en marcha:

    • Comedor central: se instaló una imponente pantalla de 75 pulgadas donde se concentró la mayor parte de la hinchada.
    • Comedores de pabellones: ya funciona un televisor de 65 pulgadas en uno de los sectores comunes.
    • Próximas incorporaciones: se sumaron dos televisores más en los comedores de cuidados especiales, sectores que actualmente se están terminando de acondicionar y pintar.

    "Ver la felicidad en las caras de los abuelos al ver el tamaño de las pantallas y compartir este almuerzo con ellos es impagable. Queremos que se sientan cuidados y que disfruten como se lo merecen", destacaron desde el entorno oficial.

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