San Juan fortalece su preparación ante emergencias sísmicas con una capacitación interinstitucional histórica

Con la premisa de optimizar la respuesta coordinada y la capacidad operativa ante una catástrofe, dio inicio en San Juan al Taller de Respuesta ante Catástrofes Naturales – Sismos , que reúne a las principales Fuerzas de Seguridad provinciales y nacionales, junto a equipos técnicos de Salud, con el fin de consolidar mecanismos de actuación conjunta ante eventuales escenarios de crisis.

La actividad es organizada de manera articulada por la Sección de Inteligencia de Montaña “San Juan” y por Protección Civil , dependiente de la Secretaría de Seguridad. A través de este esfuerzo compartido, se promueve la planificación estratégica y la cooperación estrecha entre todas las instituciones que integran el sistema de respuesta ante emergencias de la provincia.

A lo largo de cinco jornadas de trabajo teórico y práctico, los participantes abordarán contenidos críticos y especializados en áreas fundamentales para la supervivencia y el orden institucional en contextos de desastre. Entre los ejes principales de la formación se destacan:

Estas instancias no solo permitirán fortalecer los conocimientos técnicos individuales, sino que resultan indispensables para unificar criterios comunes, garantizando una intervención significativamente más rápida y eficiente en el terreno.

El valor de invertir en conocimiento

El acto de apertura estuvo encabezado por el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, quien ponderó la relevancia de la capacitación por sobre la mera disponibilidad de elementos materiales. "Sabemos que ante una catástrofe natural no alcanza sólo con contar con recursos o el equipamiento necesario, sino que también es vital tener personal capacitado que sepa exactamente cómo actuar", enfatizó el funcionario.

Delgado remarcó además el rumbo político de la gestión: "Tomamos como eje la capacitación y profesionalización de los efectivos, porque estamos convencidos de que invertir en conocimiento es invertir en seguridad para la protección de los sanjuaninos. Hoy confluyen integrantes de todas las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, y no es un hecho menor ya que esta articulación es la clave para la respuesta y la asistencia ante emergencias".

Por su parte, el jefe de la Sección Inteligencia del RIM 22, Juan Cabrignac, puso el foco en los lazos de confianza previos a la emergencia: "Generamos este espacio para que, entre las diferentes fuerzas, nos conozcamos a fondo sobre cómo establecer protocolos en caso de que surja alguna catástrofe natural. No podemos dejar de lado la preparación; debemos estar con mejores herramientas a nivel de conocimiento para brindar respuestas efectivas".

Finalmente, el director de Protección Civil, Carlos Heredia, elogió el compromiso humano de los asistentes: "Acá hay predisposición y una profunda vocación de servicio para trabajar conjuntamente en la prevención de riesgos. Todos realizan un gran esfuerzo para prepararse y sumar herramientas para, el día de mañana, servir correctamente a la comunidad".

Un simulacro integrador como examen final

El taller busca profundizar de manera definitiva la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y los organismos civiles, apuntando a consolidar un sistema de respuesta integrado que sea sostenible en el tiempo.

Como broche de oro de la capacitación, se desarrollará un simulacro integrador de alta complejidad. En este ejercicio final se recrearán escenarios reales de búsqueda, localización en estructuras y evacuación de víctimas. La simulación permitirá poner a prueba los conocimientos adquiridos bajo niveles de estrés y condiciones similares a las que podría generar un movimiento sísmico de gran magnitud en la región.

La gran convocatoria del taller refleja un compromiso institucional sin precedentes, contando con efectivos activos de:

Policía de San Juan

Servicio Penitenciario Provincial

Gendarmería Nacional

Policía Federal Argentina

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

Ejército Argentino

Con este despliegue, San Juan reafirma su política de Estado en materia de gestión de riesgos, entendiendo que la previsión y el trabajo en equipo son las mejores herramientas para salvaguardar las vidas de los ciudadanos.