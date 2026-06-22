Innovación: San Juan modernizará su red eléctrica con la instalación de 4.000 medidores inteligentes para el sector industrial

Con el Acuerdo de Cooperación firmado entre la Unión Industrial de San Juan , el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan , y el EPRE , se crea un “Cuerpo de Asesoramiento y Colaboración UNIÓN INDUSTRIAL – FUNDACIÓN UNSJ – EPRE” , mesa de trabajo interdisciplinaria, desde la cual se alentará con acciones directas, el uso eficiente y racional de la energía eléctrica, el incremento del empleo de fuentes renovables, y la innovación tecnológica.

Entre otras acciones, se colaborará se trabajará en acciones para supervisar la instalación por parte de NATURGY San Juan S.A. de equipamiento de Infraestructura de Medición Avanzada (“medidores inteligentes”) en la totalidad de los suministros de grandes y medianas demandas de la Provincia de San Juan, con un cronograma de desarrollo a culminarse en el año 2027. Se incorporarán medidores inteligentes en más de 4.000 suministros.

La implementación de medición inteligente dejará atrás el esquema de registro básico, migrando hacia una infraestructura que permite conocer los consumos en tiempo real, y gestionar la demanda a distancia.

Esta renovación tecnológica resulta vital ante el escenario normativo nacional, donde los suministros de grandes demandas (potencias superiores a 300 kW), deberán procurarse progresivamente su abastecimiento en el Mercado a Término con contratos, para evitar fluctuaciones de precios en mercados “spot”.

Se pretende avanzar en el diseño de esquemas de tarifas por franjas horarias, que permitirán a las industrias optimizar sus costos y mejorar la calidad del servicio, desplazando sus consumos hacia los momentos de menor congestión de la red.

Las inversiones a ejecutar se enmarcan en los requerimientos formulados en Resolución E.P.R.E. N° 80/26 Revisión Tarifaria Ordinaria 2026/2030, que requería a las Distribuidoras la “Evaluación e instrumentación de programas de incorporación de Medición Inteligente en los suministros del Servicio Público de Distribución de Electricidad, atendiendo a transformar a los suministros en actores dinámicos del sistema, mediante la digitalización de la demanda, para optimizar el uso de los activos de red y garantizar la sostenibilidad económica de la transición energética.”