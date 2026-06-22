    • 22 de junio de 2026 - 08:53

    Multas de tránsito en San Juan: otra vez aumentaron y hay infracciones que cuestan casi $700.000

    El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, dio a conocer los montos vigentes para las infracciones viales. Los valores se calculan en Unidades Fijas (UF) y rigen para todo el territorio provincial.

    Multas de tránsito en San Juan: otra vez aumentaron y hay infracciones que cuestan casi $700.000

    Multas de tránsito en San Juan: otra vez aumentaron y hay infracciones que cuestan casi $700.000

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    El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, comunicó la actualización de los valores de las multas por infracciones de tránsito en San Juan. Las sanciones se encuentran expresadas en Unidades Fijas (UF), con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas y promover una circulación más segura.

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    A continuación, se detallan los valores vigentes para las faltas más comunes:

    Falta de licencia de conducir:

    - Motos: 100 UF - $233.100.

    - Autos y camionetas: 250 UF - $582.750.

    - Camiones y transporte público: 300 UF - $699.300.

    Conducir en estado de ebriedad:

    - Motos: 150 UF - $349.650.

    - Auto: 250 UF - $582.750.

    - Camionetas, camiones y transporte público: 300 UF - $699.300.

    - Negarse al control de alcohol en sangre: 150 UF - $349.650.

    Otras infracciones comunes:

    - Cruzar semáforo en rojo: 250 UF - $582.750.

    - Circular en contramano: 250 UF - $582.750.

    - Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO): 250 UF - $582.750.

    - Falta de seguro obligatorio: 200 UF - $466.200.

    - Falta de casco protector y/o colocación, o cinturón de seguridad: 150 UF - $349.650.

    - Falta de tarjeta de identificación del vehículo: 150 UF - $349.650.

    - Conducir usando teléfono celular o no asir el volante con ambas manos: 50 UF - $116.550.

    - Estacionar en doble fila: 50 UF - $116.550.

    - Falta de chaleco reflectante: 100 UF - $233.100.

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