Frío intenso y cielo algo nublado, así estará el tiempo en San Juan el lunes 22 de junio

San Juan comenzará la semana con una mañana muy fría, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este lunes 22 de junio de 2026 se prevé una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 10°C, con cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado durante la tarde y condiciones similares hacia la noche.

El organismo nacional indicó además que la probabilidad de precipitaciones es nula para toda la jornada y que los vientos soplarán del sector sur por la mañana y del sudeste durante la tarde y la noche, con velocidades moderadas.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el frío persistirá en el inicio de la semana. El martes la mínima descendería a 0°C y la máxima alcanzaría los 12°C, mientras que el miércoles podría registrarse la temperatura más baja del período, con -1°C y una máxima de 15°C. Hacia el fin de semana se espera un leve ascenso térmico, con máximas de entre 17°C y 18°C.

El pronóstico del tiempo en San Juan: smn22062026 Pronóstico del tiempo en San Juan 22 de junio de 2026.

Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.