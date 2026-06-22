    • 22 de junio de 2026 - 07:32

    Frío intenso y cielo algo nublado, así estará el tiempo en San Juan el lunes 22 de junio

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes una máxima de 10°C.

    Frío en San Juan.

    Frío en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan comenzará la semana con una mañana muy fría, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este lunes 22 de junio de 2026 se prevé una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 10°C, con cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado durante la tarde y condiciones similares hacia la noche.

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    El organismo nacional indicó además que la probabilidad de precipitaciones es nula para toda la jornada y que los vientos soplarán del sector sur por la mañana y del sudeste durante la tarde y la noche, con velocidades moderadas.

    De acuerdo con el pronóstico extendido, el frío persistirá en el inicio de la semana. El martes la mínima descendería a 0°C y la máxima alcanzaría los 12°C, mientras que el miércoles podría registrarse la temperatura más baja del período, con -1°C y una máxima de 15°C. Hacia el fin de semana se espera un leve ascenso térmico, con máximas de entre 17°C y 18°C.

    El pronóstico del tiempo en San Juan:

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    Pron&oacute;stico del tiempo en San Juan 22 de junio de 2026.

    Pronóstico del tiempo en San Juan 22 de junio de 2026.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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