Pocito celebra su 142° aniversario con una gala artística gratuita y un sunset dedicado a los jóvenes

El departamento Pocito festejará con una variada agenda que incluye obras de teatro, folclore, bandas en vivo, emprendedores y torneos.

El departamento Pocito se prepara para festejar sus 142 años de historia a lo grande. Para conmemorar este nuevo aniversario, el municipio ha organizado una doble jornada de festejos pensada para todas las familias y los jóvenes del departamento, combinando la tradición cultural con entretenimiento al aire libre.

Velada Aniversario de Pocito en el Estadio Marcelo García El puntapié inicial de los festejos organizados por el municipio de Pocito tendrá lugar el sábado 8 de agosto a partir de las 21 en el Estadio Marcelo García. Con acceso libre y gratuito, la comunidad podrá disfrutar de una velada cultural y artística de primer nivel.

La apertura estará a cargo de la puesta en escena de la obra original "Lo que permanece", una producción pensada para conmover y homenajear la identidad pocitana. Posteriormente, el escenario recibirá a destacados artistas locales e invitados:

Dúo Díaz-Heredia

Inti Huama

Compañía Sinergia

Aire Mansero Domingo de Sunset Joven en la Plaza de la Libertad La celebración continuará el domingo 10 de agosto a partir de las 16 en la céntrica Plaza de la Libertad, con una propuesta fresca e inclusiva orientada a los más jóvenes y la familia.

El Sunset Joven ofrecerá una tarde repleta de actividades lúdicas, recreativas y de integración. Además, contará con la participación de la Red de Egresados, integrada por alumnos de sexto año de colegios secundarios del departamento, quienes tendrán sus puestos de emprendedores.