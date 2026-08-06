    • 6 de agosto de 2026 - 16:40

    Pocito celebra su 142° aniversario con una gala artística gratuita y un sunset dedicado a los jóvenes

    El departamento Pocito festejará con una variada agenda que incluye obras de teatro, folclore, bandas en vivo, emprendedores y torneos.

    Pocito festeja su 142 aniversario con activiades para toda la familia.

    Pocito festeja su 142 aniversario con activiades para toda la familia.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El departamento Pocito se prepara para festejar sus 142 años de historia a lo grande. Para conmemorar este nuevo aniversario, el municipio ha organizado una doble jornada de festejos pensada para todas las familias y los jóvenes del departamento, combinando la tradición cultural con entretenimiento al aire libre.

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    Velada Aniversario de Pocito en el Estadio Marcelo García

    El puntapié inicial de los festejos organizados por el municipio de Pocito tendrá lugar el sábado 8 de agosto a partir de las 21 en el Estadio Marcelo García. Con acceso libre y gratuito, la comunidad podrá disfrutar de una velada cultural y artística de primer nivel.

    La apertura estará a cargo de la puesta en escena de la obra original "Lo que permanece", una producción pensada para conmover y homenajear la identidad pocitana. Posteriormente, el escenario recibirá a destacados artistas locales e invitados:

    • Dúo Díaz-Heredia
    • Inti Huama
    • Compañía Sinergia
    • Aire Mansero

    Domingo de Sunset Joven en la Plaza de la Libertad

    La celebración continuará el domingo 10 de agosto a partir de las 16 en la céntrica Plaza de la Libertad, con una propuesta fresca e inclusiva orientada a los más jóvenes y la familia.

    El Sunset Joven ofrecerá una tarde repleta de actividades lúdicas, recreativas y de integración. Además, contará con la participación de la Red de Egresados, integrada por alumnos de sexto año de colegios secundarios del departamento, quienes tendrán sus puestos de emprendedores.

    Entre las atracciones destacadas de la jornada se encuentran:

    • A las 16: Torneo Amateur de Pulseadas para quienes deseen poner a prueba su destreza y fuerza.
    • A las 17: inicio de la grilla musical en vivo con la presentación de Banda Ta Feroz y la potencia del rock local junto a La Simpática Rock.
    • Cierre bailable: Set de música en vivo a cargo de Sunset DJ Didier.
    • Animación: conducción y animación durante todo el evento por parte de Mochita Pellegrina.

    Ambas jornadas prometen ser un punto de encuentro multitudinario para los pocitanos y vecinos de toda la provincia que deseen sumarse a los festejos de un nuevo cumpleaños del departamento.

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