Abrieron las inscripciones para cubrir tres cargos de jueces en San Juan

El Consejo de la Magistratura lanzó el concurso para designar un juez de Cámara de Apelación de Paz y dos jueces de Primera Instancia. Las postulaciones se recibirán de manera virtual hasta el 26 de junio.

El Consejo de la Magistratura de San Juan informó la apertura del concurso destinado a cubrir tres vacantes dentro del Poder Judicial provincial. Se trata de los cargos de Juez de Cámara de Apelación de Paz, Juez de Primera Instancia del Tercer Juzgado de Familia y Juez de Primera Instancia del fuero Civil.

El organismo, presidido por el ministro de la Corte de Justicia Juan José Victoria, dio a conocer el cronograma para el proceso de selección de postulantes, que comenzará con la etapa de inscripción virtual.

Según se informó oficialmente, los interesados podrán anotarse desde este lunes 22 y hasta el viernes 26 de junio de 2026 a través de un enlace habilitado en la página web del Poder Judicial de San Juan.

Para completar la inscripción, los aspirantes deberán llenar el formulario correspondiente y adjuntar un único archivo PDF que incluya el currículum vitae con fotografía tipo carnet, el diploma de abogado y el certificado de matrícula expedido por el Foro de Abogados de San Juan.

Desde el Consejo aclararon que la documentación respaldatoria de los antecedentes consignados en el currículum deberá permanecer en poder de cada postulante y será presentada únicamente cuando el organismo la requiera durante el proceso de evaluación.