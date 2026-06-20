Máximo Kirchner apuntó contra la interna del PJ en un acto por Cristina: "Los que hablan de unidad ni siquiera van a verla"

A un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, sectores del kirchnerismo realizaron este sábado un banderazo en Parque Lezama y el principal orador fue Máximo Kirchner, quien aprovechó el acto para enviar fuertes mensajes hacia la interna del peronismo y reivindicar el liderazgo de la expresidenta.

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Ante miles de militantes, el diputado nacional sostuvo que Cristina debe seguir conduciendo el espacio político y cuestionó a quienes promueven otros liderazgos dentro del PJ. “Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”, afirmó durante su discurso.

En uno de los pasajes más duros de su intervención, Kirchner apuntó contra dirigentes que reclaman unidad dentro del peronismo, pero que, según señaló, no acompañan a la exmandataria durante su prisión domiciliaria.

“Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla para saber cómo está”, expresó, al tiempo que remarcó que “hay millones de argentinos que quieren votar a Cristina y no pueden”.

El referente de La Cámpora también cuestionó a sectores del justicialismo que buscan disputar la conducción partidaria. “Algunos esperaron a poner en duda la conducción una vez que estuvo presa, pero cuando estaba libre y se presentó a elecciones, nadie asomó la cabeza”, lanzó.

Durante su mensaje, Máximo Kirchner también dirigió críticas a dirigentes y gobernadores peronistas que han acompañado iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en el Congreso. En ese contexto, cuestionó a quienes, según dijo, priorizan acuerdos políticos antes que la defensa de los intereses de los trabajadores.

Además, defendió la gestión de Cristina Kirchner y destacó decisiones como la recuperación de YPF, las AFJP y el desarrollo de Vaca Muerta. Según sostuvo, la exmandataria siempre enfrentó al poder económico y mantuvo una postura firme en defensa de los intereses nacionales.

El legislador también se refirió a la situación económica del país, cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y reclamó una mayor intervención del Estado para garantizar oportunidades, empleo y desarrollo productivo.

El acto reunió a dirigentes, intendentes y referentes del kirchnerismo de distintos puntos del país. Tras la concentración en Parque Lezama, parte de la militancia se movilizó para expresar su apoyo a Cristina Kirchner, en una nueva demostración de respaldo a la expresidenta en medio de las tensiones que atraviesa el peronismo de cara a los próximos desafíos electorales.