    • 21 de junio de 2026 - 12:25

    El emotivo posteo del gobernador Orrego por el Día del Padre: "La familia lo es todo en la vida"

    El primer mandatario de San Juan utilizó palabras muy cálidas para recordar a su papá y también saludar a todos los padres sanjuaninos.

    Marcelo Orrego junto a su padre Humberto y a sus hermanos.
    Marcelo Orrego junto a su padre Humberto y a sus hermanos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Día del Padre movilizó los sentimientos del gobernador Marcelo Orrego, quien recordó con emoción a su padre y reflexionó sobre el rol que hoy le toca desempeñar junto a sus hijos. Lo hizo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales y durante una entrevista en la que no ocultó la conmoción que le genera hablar de quien fue una figura clave en su vida.

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    "Hay vínculos que nos marcan para siempre. Hoy celebro a mi papá, que siempre está a mi lado, y también la enorme alegría de ser padre", escribió el mandatario en sus redes sociales junto a una fotografía familiar de años atrás. "Hay vínculos que nos marcan para siempre. Hoy celebro a mi papá, que siempre está a mi lado, y también la enorme alegría de ser padre", escribió el mandatario en sus redes sociales junto a una fotografía familiar de años atrás.

    Al referirse a esa imagen, Orrego destacó la huella que dejó su padre en toda la familia. "Mi padre ha sido un eje fundamental en nuestras vidas. Nos ha dotado de muchísimo amor y nos enseñó que ese amor después hay que transmitirlo a nuestros hijos", expresó con la voz entrecortada y visiblemente emocionado.

    El gobernador también puso el foco en su presente como padre y en el desafío de acompañar a sus hijos en medio de las responsabilidades que demanda la gestión. En ese sentido, aseguró que intenta estar presente en cada momento importante y construir una relación basada en la confianza y el afecto.

    "Trato de ser lo más cercano posible y generar confianza. Tenemos procesos de crecimiento y la verdad es que me pone muy feliz verlos crecer y acompañarlos", señaló. "Trato de ser lo más cercano posible y generar confianza. Tenemos procesos de crecimiento y la verdad es que me pone muy feliz verlos crecer y acompañarlos", señaló.

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    Marcelo Orrego junto a sus hijos.

    Marcelo Orrego junto a sus hijos.

    Finalmente, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a todos los padres sanjuaninos. "Feliz día a todos los papás sanjuaninos, a quienes acompañan, cuidan y dejan huella con amor", escribió. Además, durante su saludo destacó la importancia de preservar los vínculos familiares y deseó que cada familia pudiera compartir una jornada especial.

    Las palabras de Orrego dejaron ver su faceta más íntima, marcada por el recuerdo agradecido de su padre y por el orgullo que siente al desempeñar hoy el mismo rol junto a sus hijos.

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