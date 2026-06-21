El emotivo posteo del gobernador Orrego por el Día del Padre: "La familia lo es todo en la vida"

El Día del Padre movilizó los sentimientos del gobernador Marcelo Orrego, quien recordó con emoción a su padre y reflexionó sobre el rol que hoy le toca desempeñar junto a sus hijos. Lo hizo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales y durante una entrevista en la que no ocultó la conmoción que le genera hablar de quien fue una figura clave en su vida.
"Hay vínculos que nos marcan para siempre. Hoy celebro a mi papá, que siempre está a mi lado, y también la enorme alegría de ser padre", escribió el mandatario en sus redes sociales junto a una fotografía familiar de años atrás. "Hay vínculos que nos marcan para siempre. Hoy celebro a mi papá, que siempre está a mi lado, y también la enorme alegría de ser padre", escribió el mandatario en sus redes sociales junto a una fotografía familiar de años atrás.
Al referirse a esa imagen, Orrego destacó la huella que dejó su padre en toda la familia. "Mi padre ha sido un eje fundamental en nuestras vidas. Nos ha dotado de muchísimo amor y nos enseñó que ese amor después hay que transmitirlo a nuestros hijos", expresó con la voz entrecortada y visiblemente emocionado.
El gobernador también puso el foco en su presente como padre y en el desafío de acompañar a sus hijos en medio de las responsabilidades que demanda la gestión. En ese sentido, aseguró que intenta estar presente en cada momento importante y construir una relación basada en la confianza y el afecto.
"Trato de ser lo más cercano posible y generar confianza. Tenemos procesos de crecimiento y la verdad es que me pone muy feliz verlos crecer y acompañarlos", señaló. "Trato de ser lo más cercano posible y generar confianza. Tenemos procesos de crecimiento y la verdad es que me pone muy feliz verlos crecer y acompañarlos", señaló.
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Marcelo Orrego junto a sus hijos.
Finalmente, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a todos los padres sanjuaninos. "Feliz día a todos los papás sanjuaninos, a quienes acompañan, cuidan y dejan huella con amor", escribió. Además, durante su saludo destacó la importancia de preservar los vínculos familiares y deseó que cada familia pudiera compartir una jornada especial.
Las palabras de Orrego dejaron ver su faceta más íntima, marcada por el recuerdo agradecido de su padre y por el orgullo que siente al desempeñar hoy el mismo rol junto a sus hijos.