Marcelo Orrego rechazó el reclamo de La Rioja: "Nuestra jurisdicción no está en discusión"

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se pronunció este jueves sobre el proyecto de ley enviado por su par de La Rioja, Ricardo Quintela, a la Legislatura provincial para reclamar territorio que actualmente forma parte de la jurisdicción sanjuanina.

A través de un comunicado, el mandatario sanjuanino fue contundente al afirmar que los límites entre ambas provincias están plenamente vigentes y que no existe margen para discutir la pertenencia de esas tierras.

“Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014”, expresó Orrego. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014”, expresó Orrego.

El gobernador sostuvo además que ninguna provincia puede modificar unilateralmente una delimitación territorial mediante una ley propia. “La Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, señaló.

En ese contexto, remarcó que la provincia defenderá sus derechos sobre el territorio en cuestión y advirtió que no permitirá avances sobre áreas que considera parte del patrimonio sanjuanino.

“No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto”, afirmó. “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto”, afirmó.

Finalmente, Orrego convocó a todos los sectores políticos de San Juan a mantener una posición común frente al planteo riojano. “Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, concluyó.

La declaración del gobernador se produce en medio de la controversia generada por la iniciativa presentada por Quintela, que busca reabrir el debate sobre sectores limítrofes entre ambas provincias, una discusión que San Juan considera saldada por la legislación vigente y por antecedentes ratificados a nivel nacional.

El comunicado de Marcelo Orrego en las redes sociales: