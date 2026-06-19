Inauguraron Hola Tulum, el primer Open Mall de San Juan con 22 locales y más de 500 empleos directos

San Juan sumó este viernes una nueva propuesta comercial y de entretenimiento con la inauguración de Hola Tulum, el primer Open Mall de la provincia. El emprendimiento, ubicado en las inmediaciones de Easy y Paseo Libertad, abrió oficialmente sus puertas con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, la intendenta de Capital Susana Laciar, empresarios, comerciantes y representantes de distintas instituciones.

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El proyecto, impulsado por la familia Lucero y comercializado por CCLA Real Estate & Franchising, busca redefinir la experiencia de compra al combinar comercios, servicios, gastronomía y espacios recreativos en un entorno abierto y pensado para toda la familia.

La apertura corresponde a la primera de las tres etapas previstas dentro del plan integral, cuya construcción comenzó a fines de 2023. En esta fase inicial se habilitaron 22 locales comerciales de distintos rubros, entre ellos gastronomía, moda, cuidado personal y servicios.

Entre las propuestas disponibles figuran peluquerías, centros de maquillaje y spa, laboratorios, servicios de telefonía celular y diversos espacios gastronómicos. Además, el complejo cuenta con amplias áreas verdes, sectores de descanso, acceso permitido para mascotas, espacio de juegos para los chicos, actividades gratuitas para los visitantes y capacidad de estacionamiento para 2.000 vehículos.

Según destacaron sus desarrolladores, la etapa inicial genera más de 500 puestos de trabajo directos y cerca de 1.000 indirectos vinculados al comercio, la logística, los servicios y el mantenimiento.

La construcción estuvo a cargo de la empresa Pirca, mientras que el diseño arquitectónico fue desarrollado por el arquitecto Fabián Vallvé.

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La familia Lucero marcada por la emoción

Durante el acto inaugural, Mario Lucero recordó los orígenes familiares del emprendimiento y vinculó el proyecto con la historia de trabajo de sus padres. "Hoy inauguramos una obra que lleva muchos años de trabajo. La llamamos Tulum porque significa tierra firme y tierra resistente. Así somos los sanjuaninos, resistentes a la sequía, al sol y al viento Zonda. El primer ladrillo de este proyecto no empezó acá, comenzó hace 69 años cuando nuestros padres, Marta y Miguel Ángel Lucero, abrieron un pequeño comercio con muchas ganas de progresar y apostar por San Juan", expresó.

Visiblemente emocionado, destacó además que la inauguración coincidió con la fecha en que su padre hubiera celebrado un nuevo cumpleaños. "Es un hermoso regalo para él", afirmó.

A su turno, Fernando Lucero destacó que el proyecto nació con la idea de generar un espacio de encuentro para vecinos, turistas y emprendedores. "Hoy las personas ya no buscan solamente comprar un producto; buscan vivir experiencias con amigos y en familia. Imaginamos un espacio abierto, con mucha vegetación, donde las mascotas sean bienvenidas y donde todos puedan disfrutar. Estamos culminando la primera de tres etapas que tenemos planificadas para este lugar", explicó.

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El empresario adelantó que el desarrollo completo alcanzará los 33 locales comerciales distribuidos en dos plantas, con escaleras mecánicas y ascensores. Además, incluirá nuevas marcas que desembarcarán en San Juan y un importante polo gastronómico.

Por su parte, César Páez, representante de CCLA Real Estate & Franchising, aseguró que el objetivo del espacio va más allá de la actividad comercial. "La familia Lucero está inaugurando no solamente un centro comercial, sino un lugar de reencuentro, un lugar para crear recuerdos. Queremos que cada persona que entre a Hola Tulum se vaya más feliz de lo que llegó y sienta que este lugar también le pertenece", señaló.

Marcelo Orrego: "La infraestructura que necesita San Juan"

El gobernador Marcelo Orrego destacó la visión empresarial detrás de la iniciativa y remarcó el impacto que tendrá en la generación de empleo.

"Son soñadores que tienen una mirada a largo plazo. Esta es la primera parte, pero después vendrán dos etapas más. El sueño de contar con un hotel forma parte de la infraestructura que San Juan necesita para los nuevos tiempos. Donde haya una fuente de empleo sanjuanino vamos a estar acompañando", sostuvo.

En la misma línea, la intendenta de Capital, Susana Laciar, valoró la inversión privada y el aporte al crecimiento urbano de la provincia. "Qué momento tan lindo y emotivo. La familia Lucero sigue apostando por San Juan y generando trabajo. Este proyecto conecta a todos los sanjuaninos en un lugar que combina servicios, oportunidades y desarrollo para una provincia que ya no es futuro, sino presente", expresó.

Con la apertura de Hola Tulum, San Juan incorpora un nuevo polo comercial y recreativo que apunta a consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro del Gran San Juan, mientras avanza hacia las próximas etapas de un proyecto que promete seguir ampliando su oferta y capacidad de generación de empleo.

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Algunas de las marcas que se encuentran en Hola Tulúm

Entre las firmas que formarán parte de Hola Tulum se encuentran Lázaro Cuero, reconocida marca argentina de carteras, zapatos y accesorios elaborados íntegramente con diseño y cuero nacional; Carter's, líder mundial en indumentaria infantil de origen estadounidense; Biscuí, especializada en helados y postres; Medialunas Calentintas, la tradicional cafetería nacida en Punta del Este y reconocida internacionalmente por sus productos artesanales; y Dean & Dennys, la primera hamburguesería "green" de Argentina, pionera en el concepto de comida rápida saludable bajo el lema Fast Good.