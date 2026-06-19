Freno de mano: la industria nacional volvió a caer en mayo y algunos sectores operan hasta 30%

La actividad industrial no mostró signos de mejoría durante mayo. Registró una caída mensual de 0,8% y un retroceso del 5% interanual. A pesar de que algunos sectores mejoraron su desempeño en la comparativa contra abril, la mayoría no logra superar los niveles del año pasado y se ubican muy por debajo de años anteriores.

La construcción y la industria cayeron 2,8% en abril y vuelven a encender las alarmas económicas.

MAKERS. La empresa que acelera su producción para la minería y la industria

Los datos se desprenden del último informe de coyuntura industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizado partir de datos de consumo de energía eléctrica , demanda industrial y consultas a líderes del sector.

"Los indicadores de mayo presentaron una dinámica heterogénea respecto al mes anterior , con mejoras puntuales en algunos sectores, aunque sin modificar el panorama general de bajo nivel de productivo ", destacó la central empresaria.

La actividad vinculada a la construcción exhibió una mejora mensual respecto de abril, con los despachos de cemento habiendo crecido 3,5% y el Índice Construya 1,9%.

Sin embargo, remarcaron que el sector continúa rezagado, ubicándose muy por debajo de los niveles de 2022: en la comparativa de los primeros cinco meses, las caídas son de 23% en los despachos de Cemento y 30% en el Índice Construya .

Por su parte, la producción de autos registró un crecimiento mensual de 2,2%, aunque continúa siendo uno de los sectores con menor desempeño anual en el acumulado del año: -19,3% contra mismo período de 2025.

Menor demanda eléctrica y exportaciones

En contraste, la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales registró una baja mensual de 2,1% y la producción metalmecánica cayó 1,4%. En la misma línea, el patentamiento de maquinaria industrial cayó 11,2% mensual. "Con estos datos, en lo que va del año el nivel patentado se ubicó por debajo de los niveles 2025 y 2022", destacó la UIA.

Por su parte en el frente externo, las exportaciones hacia Brasil registraron una baja mensual de 7% debido a "un menor dinamismo en la exportación de autos, productos primarios y molienda".

En esta línea, disminuyó la liquidación de divisas del sector agroindustrial (-6,2%), con una contracción interanual del 11,7% en gran medida por un alto nivel de comparación de 2025. Sin embargo, contra 2022 esa caída es aún mayor, con un descenso de 32,5%.