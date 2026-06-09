Privados pidieron más créditos para crecer, en un encuentro clave entre oferta y demanda

San Juan fue sede del 3º Foro Federal de Garantías , donde los actores del sector financiero discutieron la actualidad de su actividad. Pero durante el encuentro también estuvieron presentes los referentes del área productiva de la economía, con quienes analizaron las limitaciones que existen y también el potencial si crece la oferta de créditos.

Durante toda la mañana y parte de la siesta debatieron en el auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes los temas centrales que están vinculados a la oferta de financiamiento. Se sumaron a la conversación bancos, sociedades de garantía recíproca (SGR) y actores del sector público, en el caso de la provincia Fiduciaria San Juan y Garantía San Juan.

Un tema que atravesó varias de las charlas fue cómo las garantías pueden apalancar el desarrollo de distintos sectores, como las pymes, industria e incluso el mercado financiero. La minería, junto con el oil&gas y el campo, fue uno de los puntos que resaltaron como motor de crecimiento , mostrando una vez más cómo genera expectativas tanto en las provincias vinculadas a la producción como en el resto del país.

Al hablar de las dificultades que existen, la falta de oferta de créditos para los sectores como pymes, comercios e industria fue uno de los ejes que se repitió en las mesas de debate. También el aumento de la morosidad, que ha crecido en el último año.

Una de las mesas clave, que mostró cuáles son los desafíos futuros estuvo compuesta por referentes de la demanda de crédito, como industriales y el comercio, y referentes de la oferta. Allí los empresarios dejaron claro que hace falta que la oferta aumente, pero también que sea con condiciones que ayuden al desarrollo de la cadena de valor local y la exportación.

Más créditos, una deuda con los privados

El escenario que enfrenta el sector privado productivo y comercial en Argentina frente a la oferta de crédito es de los peores en la región. Mauricio Badaloni, referente de la Unión Industrial Argentina, explicó en el panel que unió oferta y demanda que hoy en el país las empresas alcanzan con sus créditos aproximadamente un 10% del total de la masa de dinero disponible, mientras en Chile ocupan entre el 70 y el 90%.

El empresario dijo que la situación mejoró, ya que antes los privados podían captar entre un 5 o 6% de los fondos, mientras que el resto las entidades preferían prestárselo al Estado. Aun así, para ser competitivos todavía queda un largo camino por delante y se refirió a que se paga un costo muy alto por el dinero.

“Si nosotros hoy nos comparamos por ejemplo con Chile, el costo es mucho más alto”, dijo. Además de las tasas de interés altas, señaló que existen también extras impositivos como Ingresos Brutos o los valores que recauda el Estado por el sellado. “Después tenemos el también el tema de que la SGR puede rondar entre un 2 y 4% más más e identificamos que tenemos el 10,5% de IVA”, explicó.

Estas condiciones hacen que a la hora de pedir un crédito con finalidades productivas, las empresas deban enfrentarse a una oferta limitada y a condiciones que no son favorables. Todo esto mientras, señaló, el sector industrial enfrenta un escenario difícil en algunos de sus sectores representativos por la apertura de importaciones y los problemas de infraestructura del interior del país.

Aun así, Badaloni dijo que hoy el país transita una normalización de algunos de estos puntos y que es necesario “parecernos a los países con los que queremos competir y es el desafío de la UIA, queremos dejar de estar tanto en lo discursivo e ir a donde tenemos que ir, a discutir las asimetrías y diferencias, lograr la tecnología necesaria y la infraestructura”.

También con una mirada en la competencia, el empresario sanjuanino Dino Minozzi, referente de CAME y ex presidente de la Federación Económica, se refirió a la necesidad que existe de que el sector financiero permita mejorar las condiciones de exportación. Según dijo, “hoy el país transita una normalización, pero la prioridad está puesta en los sectores que generan divisas, algo en lo que la industria y el comercio se han quedado atrás”.

Por eso, explicó, las oportunidades de financiamiento tienen que trabajar estos temas para generar que las firmas locales sean competitivas y generen mercados internos, pero sobre todo externos. Entre los puntos en los que pidió concentrarse dijo que es necesario tener herramientas para mejorar la calidad, sumar tecnología y también poder certificar normas internacionales.

“El crédito debe dirigirse a la cadena de valor de la minería, pero también la agroindustria, que hoy produce en San Juan y para ellos es importante financiar mejoras en la eficiencia energética, lo que genera competitividad exportadora”, dijo. También pidió que haya certificaciones accesibles con compliance o sellos específicos, como el de triple impacto que tiene CAME.

Un escenario difícil por el aumento de la mora

El referente de ABAPPRA, asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina, mostró durante el panel datos críticos sobre la situación de la oferta. El especialista explicó que existe una intención de aumentar el apoyo al sector productivo, en especial los vinculados a las áreas con más potencial como la minería. El mayor problema que hay en la actualidad es el aumento de la morosidad.

Según los datos de la institución la falta de pago de los compromisos asumidos aumentó entre 2025 y 2024 en todo el país. El promedio, tanto en el sistema bancario como el no bancario era el año pasado de un 1%, pero a marzo de 2026 creció al 3%. En San Juan este valor pasó del 0,2% al 4,1%. A su vez, el referente dijo que esto se da en un momento en el que el número de empresas cayó en prácticamente todo el país, con Neuquén como única excepción.