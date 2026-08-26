    • 26 de agosto de 2026 - 11:08

    La venta de combustibles volvió a caer y acumula seis meses de bajas en Argentina

    En julio se comercializaron 1,36 millones de metros cúbicos, un 6,4% menos que en el mismo mes de 2025. Es la sexta caída interanual consecutiva.

    Combustible.

    Combustible.

    Foto:

    El consumo de combustibles volvió a mostrar señales de debilidad en Argentina. Durante julio, las ventas en estaciones de servicio alcanzaron 1.368.722 metros cúbicos, lo que representó una caída del 6,4% interanual, según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado a partir de datos de la Secretaría de Energía.

    Leé además

    Construcción. Imagen ilustrativa.

    Créditos hipotecarios: requisitos, montos y cómo funcionará el nuevo plan del Gobierno

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Rawson avanza con un ambicioso plan de repavimentación en el departamento.

    Rawson pone en marcha un ambicioso plan de repavimentación con fondos propios

    Por Fabiana Juarez

    El dato marca la sexta baja consecutiva respecto del mismo mes del año anterior y representa, además, la contracción más pronunciada desde noviembre de 2024.

    Cayeron tanto las naftas como el gasoil

    La disminución se observó en los principales segmentos del mercado. Las ventas de naftas retrocedieron 7,4% interanual, con una baja del 7,8% en el segmento súper y del 6,4% en las naftas premium.

    El gasoil, por su parte, registró una caída del 5,1%. Dentro de ese segmento, el producto común bajó 7%, mientras que el premium tuvo una disminución del 1,9%.

    El retroceso también alcanzó a las principales compañías petroleras. YPF, que concentra el 55,7% del mercado, redujo sus ventas 5,2% interanual. Shell registró una baja del 7% y Axion, del 3,8%.

    El consumo acumula una caída en 2026

    Entre enero y julio, el mercado argentino comercializó 9,58 millones de metros cúbicos de combustibles, un 2,1% menos que durante el mismo período de 2025.

    En ese acumulado, las ventas de gasoil descendieron 2,3%, mientras que las de naftas disminuyeron 1,9%. El volumen registrado es, además, el menor para los primeros siete meses de un año desde 2021.

    En qué provincias cayó más la venta de combustible

    La baja tuvo un alcance prácticamente nacional: 21 de las 24 jurisdicciones registraron retrocesos durante julio.

    Solo tres provincias lograron cerrar el mes con números positivos: La Pampa (+0,7%), Neuquén (+0,5%) y Santiago del Estero (+0,2%).

    Entre las mayores caídas aparecieron Tucumán (-22,4%), Jujuy (-16,4%) y Salta (-15,9%).

    El comportamiento del mercado de combustibles se suma así a otros indicadores que muestran una moderación del consumo y mantienen bajo la lupa la evolución de la actividad económica durante 2026.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El ministro de Economía, Luis Caputo, realizará una conferencia de prensa el miércoles por la mañana en la que anunciará medidas económicas.

    El plan de la Casa Rosada frente a la mora récord: más transparencia en préstamos y cero auxilio estatal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El dólar blue se mantuvo este martes en San Juan.

    El dólar mayorista extendió la racha alcista y en San Juan el blue cerró a $1.590

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ARCA volvió a modificar el calendario de vencimientos del Impuesto a las Ganancias.

    ARCA volvió a prorrogar Ganancias: hasta cuándo se podrá presentar la declaración jurada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la industria automotriz: cayo casi 7% en el primer semestre, pero junio dejo una senal de repunte

    La industria automotriz: cayó casi 7% en el primer semestre, pero junio dejó una señal de repunte

    Por Redacción Diario de Cuyo