La venta de combustibles volvió a caer y acumula seis meses de bajas en Argentina

El consumo de combustibles volvió a mostrar señales de debilidad en Argentina. Durante julio, las ventas en estaciones de servicio alcanzaron 1.368.722 metros cúbicos , lo que representó una caída del 6,4% interanual , según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado a partir de datos de la Secretaría de Energía.

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El dato marca la sexta baja consecutiva respecto del mismo mes del año anterior y representa, además, la contracción más pronunciada desde noviembre de 2024.

La disminución se observó en los principales segmentos del mercado. Las ventas de naftas retrocedieron 7,4% interanual , con una baja del 7,8% en el segmento súper y del 6,4% en las naftas premium.

El gasoil , por su parte, registró una caída del 5,1% . Dentro de ese segmento, el producto común bajó 7%, mientras que el premium tuvo una disminución del 1,9%.

El retroceso también alcanzó a las principales compañías petroleras. YPF , que concentra el 55,7% del mercado, redujo sus ventas 5,2% interanual. Shell registró una baja del 7% y Axion, del 3,8%.

El consumo acumula una caída en 2026

Entre enero y julio, el mercado argentino comercializó 9,58 millones de metros cúbicos de combustibles, un 2,1% menos que durante el mismo período de 2025.

En ese acumulado, las ventas de gasoil descendieron 2,3%, mientras que las de naftas disminuyeron 1,9%. El volumen registrado es, además, el menor para los primeros siete meses de un año desde 2021.

En qué provincias cayó más la venta de combustible

La baja tuvo un alcance prácticamente nacional: 21 de las 24 jurisdicciones registraron retrocesos durante julio.

Solo tres provincias lograron cerrar el mes con números positivos: La Pampa (+0,7%), Neuquén (+0,5%) y Santiago del Estero (+0,2%).

Entre las mayores caídas aparecieron Tucumán (-22,4%), Jujuy (-16,4%) y Salta (-15,9%).

El comportamiento del mercado de combustibles se suma así a otros indicadores que muestran una moderación del consumo y mantienen bajo la lupa la evolución de la actividad económica durante 2026.