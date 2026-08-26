Soja y petróleo, los grandes motores que impulsaron las exportaciones argentinas en el primer semestre

El último informe oficial sobre comercio exterior reveló que el complejo sojero y el sector hidrocarburífero se consolidaron como los principales motores de las exportaciones argentinas durante el primer semestre. Con un fuerte dinamismo en los envíos de harina, aceite de soja y petróleo crudo, el país logró sostener el flujo de dólares en un contexto económico desafiante.

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Las exportaciones de bienes alcanzaron los US$ 49.511 millones en el primer semestre de 2026, lo que representó un aumento interanual de 24,6%. La evolución del período se explicó por el incremento de 9,0% en el índice de precios y de 14,2% en el índice de cantidades respecto al primer semestre de 2025.

Según el INDEC, la clasificación de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las materias primas y los productos no elaborados, semielaborados o terminados de una misma cadena productiva, a partir de una reclasificación de la nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

El 45,9% de las exportaciones correspondió a harina y pellets de soja, por un valor de USD 4.168 millones; el 39,3% a aceite de soja, por USD 3.566 millones; el 11,3% a porotos de soja, por USD 1.024 millones; y el 3,6%, a biodiésel y otras exportaciones –salvados, moyuelos, lecitinas, glicerol, entre otros productos–, por un total de USD 323 millones.

Este complejo fue el segundo en importancia en lo que respecta al porcentaje de participación en el total de exportaciones de bienes. Asimismo, en el período analizado, las ventas alcanzaron un valor récord en la serie 2002-2026.

El 83,5% correspondió a petróleo; el 9,9%, a gas; y el 6,5%, a productos petroquímicos

El 83,5% correspondió a petróleo; el 9,9%, a gas; y el 6,5%, a pro ductos petroquímicos

La balanza comercial fue superavitaria en USD 6.034 millones y registró un aumento interanual de 83,9%, como resultado de un crecimiento de 43,7% en las exportaciones y una reducción de 12,1% de las importaciones. En lo que respecta a la concentración, el 52,0% de las ventas del complejo se dirigió a tres países.

El escenario comercial y el impacto general

La concentración de las exportaciones en pocos rubros refleja cómo las locomotoras del agro y la energía traccionan gran parte de la economía nacional. Sin embargo, desde el sector exportador insisten en que la consolidación de este superávit dependerá de la estabilidad macroeconómica, la reducción de costos y la mejora en la competitividad de las cadenas de valor.

Con estos números sobre la mesa, el país ratifica su dependencia estructural de los granos y los recursos naturales, mientras las diferentes provincias productoras continúan demandando mejoras en infraestructura para potenciar su capacidad de venta al mundo.