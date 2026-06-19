    • 19 de junio de 2026 - 09:49

    El ministro de Economía de San Juan participó de una reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal encabezada por Luis Caputo

    Roberto Gutiérrez asistió al encuentro realizado en Paraná, donde se analizaron las cuentas públicas de las provincias, se aprobaron informes de gestión y se debatieron posibles actualizaciones al régimen fiscal vigente.

    Roberto Gutiérrez en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

    Roberto Gutiérrez en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, que se desarrolló en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

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    La sesión fue encabezada por Caputo, quien preside el organismo, y contó además con la participación del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, junto a ministros y secretarios de Economía y Hacienda de las provincias adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

    En su rol de secretario del Comité Ejecutivo del Consejo, Gutiérrez presentó un informe sobre las principales acciones llevadas adelante desde la última reunión, celebrada en diciembre de 2025 en Mendoza. Entre los puntos destacados mencionó las tareas de monitoreo previstas por la Ley de Responsabilidad Fiscal, el trabajo de las comisiones técnicas permanentes y las actividades de asistencia y cooperación desarrolladas con provincias y municipios.

    Durante el encuentro también se aprobaron los informes de evaluación correspondientes al cierre presupuestario 2024, los Presupuestos 2026 y las Proyecciones Presupuestarias Plurianuales 2026-2028 de las jurisdicciones comprendidas en el régimen.

    Además, los integrantes del Consejo dieron el visto bueno a la Memoria y Cuenta de Inversión del organismo correspondiente al ejercicio 2025, junto con el informe de auditoría respectivo.

    Otro de los temas centrales de la reunión fue el análisis de una propuesta destinada a revisar y actualizar distintos aspectos del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. La iniciativa busca generar un proceso participativo para evaluar mejoras técnicas que fortalezcan la aplicación y el seguimiento de las reglas fiscales en todo el país.

    Durante la apertura del encuentro, Frigerio destacó que la reducción de impuestos debe ir acompañada por una administración responsable de los recursos públicos y remarcó la importancia de consolidar espacios de articulación federal. Por su parte, Caputo señaló que el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional se sustenta en la responsabilidad fiscal, la reducción de la carga tributaria y una visión federal del desarrollo productivo.

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