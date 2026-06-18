Con el desembarco de Jetsmart, San Juan asegura la continuidad de los vuelos low cost

Un anuncio en medios nacionales moderó la incertidumbre respecto al futuro de los vuelos low cost desde y hacia el aeropuerto de San Juan. Es que el CEO de Jetsmart, Eduardo Ortiz, anunció que van a desembarcar en la provincia en el marco de una ampliación de su oferta nacional e internacional.

La noticia se conoció tras una entrevista que dio el empresario a La Nación. En la misma, Ortiz dijo que buscarán replicar la red doméstica que desarrolló su competencia. Adelantó que se harán cargo de zonas donde “vuela o volaba” Flybondi.

Estas declaraciones no dejan en claro si la ruta San Juan - Buenos Aires que hoy opera la otra low cost seguirá activa, al momento de la publicación de esta nota, se podían comprar pasajes hasta marzo de 2027. Aun así, las dudas sobre la continuidad de la misma llevan semanas circulando, debido a los problemas que está teniendo con cancelaciones y demoras en sus servicios.

Según datos de la web flybondi.fail, que mantiene estadísticas actualizadas del funcionamiento de la empresa con datos oficiales de los aeropuertos, en el último año el 10,4% de los vuelos desde y hacia San Juan de la empresa sufrieron cancelaciones. También detallan que el 13% de los vuelos tienen retrasos. Esto ubica a la provincia como el sexto destino con más cancelaciones por parte de la empresa.

Estos problemas, que aseguran que se debe a la falta de aeronaves de la compañía, no confirman que la ruta a San Juan de Flybondi vaya a desaparecer. Pero sí aumenta uno de los problemas que está teniendo la aerolínea amarilla: se retrajo la ocupación de butacas en todo el país un 50%.

Es en este contexto que el anuncio de Jetsmart de que incorporará una ruta a San Juan genera alivio. Es que en medio de la incertidumbre que genera la situación de su competencia, esta nueva conexión mantendrá la continuidad de los vuelos low cost a la provincia, que solo cuenta ahora con vuelos de Flybondi y de Aerolíneas Argentinas.

El desembarco de Jetsmart en San Juan

El anuncio por parte de Eduardo Ortiz se conoció por la entrevista al medio nacional. A nivel oficial no hay confirmación de cuándo será o en qué condiciones el inicio de los vuelos de esta compañía.

Según la publicación, Jetsmart incorporará tres vuelos nacionales. Además del que conectará a San Juan, se suma la ruta Buenos Aires - Posadas, que ya está a la venta en la web oficial, y habrá también pasajes a Santiago del Estero. Estas dos provincias coinciden también en un alto nivel de cancelaciones: 19,8% en el primer caso y 20% en el segundo.

Está previsto que en las próximas semanas aparezcan en la web de la compañía las opciones de compras a estas dos provincias. A su vez, en los últimos anuncios de nuevas rutas, la aerolínea lanzó comunicaciones oficiales para dar a conocer sus precios.

La anterior apertura de ruta que hizo la aerolínea fue a Jujuy, hace dos semanas. En ese momento también retomaron un espacio que había dejado vacante Flybondi, que no pudo continuar prestando el servicio entre esta provincia y Buenos Aires.

Ortiz remarcó que con estas ampliaciones se convirtieron en “la aerolínea de mayor crecimiento en Argentina y de Sudamérica, hoy venimos a confirmarlo con una inversión superior a los 550 millones de dólares para alcanzar una flota de 23 aeronaves en el país”.