Mientras el dólar oficial encadenó su segundo avance al hilo, el dólar blue en San Juan subió otros $10

El dólar oficial extendió las subas este miércoles, luego de lo que fue el repunte de ayer en el segmento mayorista, lo que implicó un cambio de tendencia respecto de los últimos días. Por su parte, el mercado local sigue de cerca las liquidaciones del agro, la demanda por viajes al Mundial y el rol del Banco Central (BCRA) en la acumulación de reservas.

En tanto, el dólar minorista subió a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.898. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, la divisa se posicionó a $1.461,27 para la venta.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.499,68 y el MEP lo hace a $1.455,80. El dólar blue, en tanto, trepó $5 a $1.475, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. En San Juan volvió a subir otros $10 para cerrar en $1.410 para la comora y $1.510 para la venta.

El tipo de cambio mayorista avanzó $5 a $1.441,5 para la venta a en el a nivel mayorista y recortó la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) a cerca del 4,1%, niveles mínimos desde marzo. La cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica a $1.786,94, con una brecha del 24%. El volumen operado hoy superó los u$s606,5 millones.