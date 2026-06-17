Mientras el dólar oficial encadenó su segundo avance al hilo, el dólar blue en San Juan subió otros $10

El dólar oficial extendió las subas este miércoles, luego de lo que fue el repunte de ayer en el segmento mayorista, lo que implicó un cambio de tendencia respecto de los últimos días. Por su parte, el mercado local sigue de cerca las liquidaciones del agro, la demanda por viajes al Mundial y el rol del Banco Central (BCRA) en la acumulación de reservas.
En tanto, el dólar minorista subió a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.898. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, la divisa se posicionó a $1.461,27 para la venta.
Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.499,68 y el MEP lo hace a $1.455,80. El dólar blue, en tanto, trepó $5 a $1.475, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. En San Juan volvió a subir otros $10 para cerrar en $1.410 para la comora y $1.510 para la venta.
El tipo de cambio mayorista avanzó $5 a $1.441,5 para la venta a en el a nivel mayorista y recortó la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) a cerca del 4,1%, niveles mínimos desde marzo. La cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica a $1.786,94, con una brecha del 24%. El volumen operado hoy superó los u$s606,5 millones.
Los contratos de futuros operaron con mayoría de subas de hasta el 0,4% en los tramos de 2026. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.449,5 para fines de junio y que lo hará a $1.617 para fin de año. En tota, se operaron unos u$s1.040 a nivel intradiario.
El economista Gustavo Ber destacó que el dólar mayorista "exhibe ligeras oscilaciones", en el marco de "una plaza cambiaria tranquila que se refleja en el ritmo de compras del BCRA". "La atención de los operadores se centra en que Tesoro vaya logrando una mayor capacidad de refinanciación de sus compromisos en dólares", agregó que el economista", quien entiende que esto "permitiría avanzar con mayor intensidad en el objetivo de acumulación de reservas".