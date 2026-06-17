    • 17 de junio de 2026 - 12:56

    El petróleo cotiza por debajo de los US$80

    A la espera de la firma final del acuerdo.

    El precio del petróleo, por debajo de los 80 dólares.

    El precio del petróleo, por debajo de los 80 dólares.

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    El precio del petróleo cotiza ente miércoles por debajo de los US$80 ante la inminencia del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

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    Pese a una suba de 0,8% al promediar las operaciones, el precio del barril de Brent se ubica en US$79,80, según datos de Investing.com.

    Tras la declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de autoridades iraníes, casi no hay dudas de que en los próximos días se firmará el pacto y se reabrirá el estrecho de Ormuz.

    En las últimas horas ya se verificó un aumento en el tráfico fluvial que mejora las perspectivas para el comercio mundial.

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