    • 14 de junio de 2026 - 21:37

    "Que fluya el petróleo", el mensaje de Donald Trump tras anunciar un acuerdo de paz con Irán

    El presidente de Estados Unidos aseguró que se alcanzó un entendimiento con Irán para poner fin a meses de conflicto. También anunció la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que alcanzó un acuerdo con Irán para avanzar hacia el fin del conflicto que mantuvo en tensión a Medio Oriente durante los últimos meses. El mandatario celebró el entendimiento con un mensaje que rápidamente recorrió el mundo: “Que fluya el petróleo”.

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    La frase fue publicada en sus redes sociales luego de informar que autorizó la reapertura del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta, por donde circula una parte significativa del petróleo comercializado a nivel global.

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    Según explicó Trump, el acuerdo contempla además el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre puertos iraníes y la normalización del tránsito marítimo en la región. La firma formal del entendimiento está prevista para los próximos días en Suiza, con mediación de Pakistán.

    “Barcos del mundo, enciendan sus motores. Que fluya el petróleo”, escribió el mandatario al comunicar la decisión, en un mensaje que fue interpretado como una señal de alivio para los mercados internacionales. “Barcos del mundo, enciendan sus motores. Que fluya el petróleo”, escribió el mandatario al comunicar la decisión, en un mensaje que fue interpretado como una señal de alivio para los mercados internacionales.

    “Barcos del mundo, enciendan sus motores. Que fluya el petróleo”, escribió el mandatario al comunicar la decisión, en un mensaje que fue interpretado como una señal de alivio para los mercados internacionales.

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    El anuncio tuvo un impacto inmediato en la economía global. Tras conocerse la noticia, los precios internacionales del petróleo registraron una baja debido a la expectativa de una mayor oferta energética y una reducción de los riesgos geopolíticos en la región.

    Si bien todavía restan detalles por definir y la implementación del acuerdo deberá atravesar nuevas negociaciones, tanto Washington como Teherán presentaron el entendimiento como un paso clave para reducir las tensiones acumuladas durante meses de enfrentamientos y amenazas cruzadas.

    La reapertura del estrecho de Ormuz aparece como uno de los puntos centrales del pacto, ya que se trata de una vía estratégica para el abastecimiento energético mundial. Por esa razón, la noticia fue seguida con atención por gobiernos, mercados y empresas de todo el planeta.

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