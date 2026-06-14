Conmoción en Ecuador: mataron a balazos a una fiscal que investigaba el crimen organizado

La funcionaria judicial fue atacada cuando circulaba en su vehículo.

Ecuador volvió a quedar sacudido por la violencia este domingo tras el asesinato de una fiscal que trabajaba en investigaciones relacionadas con el crimen organizado. La funcionaria fue atacada a balazos mientras se desplazaba en su vehículo, en un hecho que provocó conmoción a nivel nacional.

Según informaron medios ecuatorianos, el ataque fue perpetrado por sicarios que interceptaron a la fiscal y abrieron fuego en reiteradas oportunidades. La víctima murió como consecuencia de las heridas sufridas, pese a los intentos de asistencia posteriores al atentado.

El crimen ocurre en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad y el avance de las organizaciones delictivas en Ecuador, un país que en los últimos años ha experimentado un fuerte incremento de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado.

La fiscal asesinada participaba en investigaciones sensibles vinculadas a estructuras criminales, por lo que las autoridades no descartan que el homicidio esté relacionado con su actividad profesional. No obstante, la hipótesis oficial será determinada por las pesquisas que ya se encuentran en marcha.

Tras conocerse el ataque, organismos judiciales y autoridades gubernamentales expresaron su repudio y reclamaron el rápido esclarecimiento del caso. El asesinato también generó preocupación entre funcionarios del sistema judicial, quienes vienen advirtiendo sobre los riesgos que enfrentan al intervenir en causas ligadas a bandas criminales.