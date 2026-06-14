    • 14 de junio de 2026 - 19:04

    Conmoción en Ecuador: mataron a balazos a una fiscal que investigaba el crimen organizado

    La funcionaria judicial fue atacada cuando circulaba en su vehículo.

    Mataron a balazos a una fiscal en Ecuador (Foto: Cortesía/El Diario)

    Mataron a balazos a una fiscal en Ecuador (Foto: Cortesía/El Diario)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ecuador volvió a quedar sacudido por la violencia este domingo tras el asesinato de una fiscal que trabajaba en investigaciones relacionadas con el crimen organizado. La funcionaria fue atacada a balazos mientras se desplazaba en su vehículo, en un hecho que provocó conmoción a nivel nacional.

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    Según informaron medios ecuatorianos, el ataque fue perpetrado por sicarios que interceptaron a la fiscal y abrieron fuego en reiteradas oportunidades. La víctima murió como consecuencia de las heridas sufridas, pese a los intentos de asistencia posteriores al atentado.

    El crimen ocurre en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad y el avance de las organizaciones delictivas en Ecuador, un país que en los últimos años ha experimentado un fuerte incremento de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado.

    La fiscal asesinada participaba en investigaciones sensibles vinculadas a estructuras criminales, por lo que las autoridades no descartan que el homicidio esté relacionado con su actividad profesional. No obstante, la hipótesis oficial será determinada por las pesquisas que ya se encuentran en marcha.

    Tras conocerse el ataque, organismos judiciales y autoridades gubernamentales expresaron su repudio y reclamaron el rápido esclarecimiento del caso. El asesinato también generó preocupación entre funcionarios del sistema judicial, quienes vienen advirtiendo sobre los riesgos que enfrentan al intervenir en causas ligadas a bandas criminales.

    Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos para intentar identificar a los responsables y establecer cómo se ejecutó el atentado. Hasta el momento no trascendieron detenciones vinculadas al caso.

    El crimen vuelve a poner el foco sobre la compleja situación de seguridad que atraviesa Ecuador, donde jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos han sido blanco de amenazas y ataques en medio de la lucha contra organizaciones criminales cada vez más violentas y sofisticadas.

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