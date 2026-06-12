Murió a los 47 años la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia tras permanecer casi cuatro años en coma

La hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn falleció luego de permanecer hospitalizada desde diciembre de 2022.

La princesa Bajrakitiyabha, una de las figuras más relevantes de la familia real de Tailandia, murió a los 47 años después de pasar casi cuatro años en coma. La noticia fue confirmada por el Palacio Real tailandés y generó una fuerte repercusión tanto dentro como fuera del país.

La integrante de la realeza había sido internada en diciembre de 2022 luego de sufrir un colapso mientras entrenaba a sus perros. Desde entonces permaneció hospitalizada en Bangkok bajo cuidados intensivos, sin recuperar la conciencia.

Durante los últimos meses, los informes médicos oficiales señalaron que su estado se había deteriorado por diversas infecciones y complicaciones en varios órganos. Incluso, semanas antes de su fallecimiento, la Casa Real había informado que los médicos no lograban estabilizar su ritmo cardíaco.

Conocida popularmente como "Princesa Bha", era la hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn y una de las integrantes más preparadas de la monarquía tailandesa. Abogada de profesión, desarrolló una destacada carrera en el ámbito judicial y diplomático, además de desempeñarse como embajadora y representante de Tailandia ante organismos internacionales.

A lo largo de los años también impulsó iniciativas vinculadas a los derechos de las mujeres privadas de libertad y fue reconocida por su labor en proyectos sociales y de cooperación internacional.