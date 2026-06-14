Dos helicópteros chocaron entre sí y se estrellaron en Río de Janeiro: murieron los seis ocupantes

El trágico incidente ocurrió este domingo por la mañana. Se desconoce qué produjo el impacto.

Uno de los helicópteros que se estrelló tras el choque

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Un violento incidente tuvo lugar este domingo por la mañana cuando dos helicópteros se cruzaron, chocaron entre sí y se estrellaron sobre una popular avenida de Río de Janeiro. Producto del fuerte impacto, murieron todos los pasajeros que iban a bordo: cinco en una de las aeronaves y el piloto que iba solo en la otra.

El hecho ocurrió en la intersección de la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos, cuando los Bomberos fueron alertados por la caída de los dos helicópteros. El impacto se produjo contra un estacionamiento en donde había numerosos autos, lo que provocó un gran incendio en el lugar. Las llamas y la enorme columna de humo podían verse desde varios metros, tal como mostraron los videos que subieron usuarios a redes sociales.

Según indicó el medio brasileño O Globo, los residentes locales reportaron el sonido de varias explosiones tras el choque. Uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos eléctricos, explotó y provocó que al menos 20 vehículos se prendieran fuego. En tanto, la otra aeronave involucrada en el accidente no estalló y se estrelló a cien metros de distancia.

“Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos”, señalaron los bomberos en un comunicado publicado este domingo y precisaron: “Se confirmaron al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente”.