Medida ejemplar: destituyen a un penitenciario tras protagonizar un violento choque alcoholizado

A traves del Boletin Oficial dejó firme la expulsión de Eduardo Antonio Manrique, suboficial del Servicio Penitenciario Provincial, después de un sumario que lo encontró responsable de una falta grave.

El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) adoptó una medida de rigurosa disciplina interna y dictó la cesantía definitiva de un agente que protagonizó un violento choque en la vía pública mientras conducía en estado de ebriedad.

Se trata de Eduardo Antonio Manrique, suboficial del Servicio Penitenciario Provincial, después de un sumario que lo encontró responsable de una falta grave. Con esos datos, las autoridades abrieron un sumario y luego recomendaron la sanción más dura. El decreto publicado en el Boletín Oficial cerró el trámite y dejó afuera al agente.

La resolución se desprendió de una exhaustiva investigación administrativa y del correspondiente sumario instruido para evaluar la gravedad de la falta cometida, la cual fue catalogada como una violación directa a las normativas y al decoro que exige la investidura del personal de seguridad.

Tolerancia cero y resguardo de la investidura Desde la cúpula de la institución carcelaria enfatizaron que las normativas vigentes son inflexibles frente a este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de terceros y dañan la imagen institucional de la fuerza pública.

Si bien el violento impacto —en el cual el vehículo colisionó de manera frontal contra un árbol— no arrojó víctimas fatales, el resultado positivo del test de alcoholemia 1,08 gramos de alcohol por litro de sangre, practicado al agente fue la prueba clave que precipitó su expulsión inmediata.