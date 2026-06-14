La última foto de Gaspi antes del accidente fatal de helicópteros en Río de Janeiro

Gaspi, el youtuber estaba a bordo de la aeronave junto al director de cine Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

La conmoción por la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, sigue generando repercusiones en Argentina y en toda la comunidad digital. En medio del dolor por la tragedia ocurrida en Río de Janeiro, comenzó a circular una de las últimas fotografías tomadas al influencer antes del fatal accidente aéreo.

La imagen muestra a Gaspi durante su estadía en Brasil, pocas horas antes de abordar el helicóptero en el que viajaba junto al director audiovisual argentino Lucas Vignale y al cantante estadounidense Oliver Tree. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la fotografía se viralizó rápidamente en redes sociales y fue compartida por miles de seguidores.

La última foto de Gaspi image La última foto de Gaspi. (Foto: Instagram / @lucasvignale).

El accidente ocurrió este domingo por la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. El impacto provocó la caída de ambas aeronaves y dejó un saldo de seis víctimas fatales. Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del siniestro.

La difusión de la última foto sumó un componente emocional a una tragedia que sacudió al mundo del entretenimiento digital. Para muchos de sus seguidores, la imagen representa el último registro público de una de las figuras más populares de las redes sociales argentinas.