    • 14 de junio de 2026 - 18:54

    La última foto de Gaspi antes del accidente fatal de helicópteros en Río de Janeiro

    Gaspi, el youtuber estaba a bordo de la aeronave junto al director de cine Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

    Foto:&nbsp;REUTERS/Ricardo Moraes

    Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La conmoción por la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, sigue generando repercusiones en Argentina y en toda la comunidad digital. En medio del dolor por la tragedia ocurrida en Río de Janeiro, comenzó a circular una de las últimas fotografías tomadas al influencer antes del fatal accidente aéreo.

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    La imagen muestra a Gaspi durante su estadía en Brasil, pocas horas antes de abordar el helicóptero en el que viajaba junto al director audiovisual argentino Lucas Vignale y al cantante estadounidense Oliver Tree. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la fotografía se viralizó rápidamente en redes sociales y fue compartida por miles de seguidores.

    La última foto de Gaspi

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    La &uacute;ltima foto de Gaspi. (Foto: Instagram / @lucasvignale).

    La última foto de Gaspi. (Foto: Instagram / @lucasvignale).

    El accidente ocurrió este domingo por la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. El impacto provocó la caída de ambas aeronaves y dejó un saldo de seis víctimas fatales. Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del siniestro.

    La difusión de la última foto sumó un componente emocional a una tragedia que sacudió al mundo del entretenimiento digital. Para muchos de sus seguidores, la imagen representa el último registro público de una de las figuras más populares de las redes sociales argentinas.

    Gaspi había construido una enorme comunidad gracias a sus videos de humor, entrevistas callejeras y contenidos virales. Con millones de seguidores en distintas plataformas, se convirtió en uno de los creadores de contenido más influyentes de su generación.

    Mientras continúan los homenajes en redes sociales, la fotografía permanece como uno de los recuerdos más compartidos por quienes buscan despedir al joven influencer, cuya muerte dejó una profunda huella entre colegas, amigos y fanáticos.

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